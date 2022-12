Por David Zarate Cruz/Reportero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial Federal, giro la orden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en Victoria, para que cobre una multa (no se especificó monto) a Alejandro Mayne Valdéz, quien ocupó el cargo de director administrativo de la Secretaría Estatal de Trabajo de Tamaulipas en la Administración de Cabeza de Vaca, la sanción es por no haber cumplido una resolución judicial en el juicio de amparo 1528/ 2020, proveniente de un juicio laboral.

El Juez José Guerrero Durán, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Victoria, acordó “ Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, proporciona los datos de quien se encontraba fungiendo como Director Administrativo de la Secretaría de Trabajo, a la fecha de hacer efectiva la multa -veintiocho de septiembre de dos mil veintidós-,…!

“… es decir, lo relativo a la fecha de nacimiento y domicilio particular, de quien se encontraba bajo tal cargo, Alejandro Mayne Valdéz.”, en este caso, en principio, la SHCP le pregunta al Juzgado lo datos del funcionario a fin de poder cobrarle la multa y el órgano judicial los pide a la Secretaria Estatal del Trabajo, esta los entrega, y ahora Hacienda Federal ya los tiene, por lo que va a proceder a cobrar la multa.

El Juez precisa “En consecuencia, remítase copia certificada de dicho oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Tamaulipas «1», con sede en esta ciudad, a fin de que haga efectiva la medida de apremio impuesta a quien ocupaba el nombramiento de Director Administrativo de la Secretaría de Trabajo, en fecha veintiocho de septiembre del año en curso, Alejandro Mayne Valdéz. Se ordena a la secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, para que vigile la correcta expedición del oficio respectivo.

El juicio de amparo es contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios (Tcatsem), pero en este asunto, no se especifica porque fue la multa, pero pudo ser porque el funcionario de la Administración pasada, no cumplió con una resolución del Juzgado, la cual podría ser que pague el Laudo, o no entrego los datos que le requirió el Juez.