* Se suman a la defensa de los derechos ganados por los mentores durante años



El Mante, Tam.- Ante un auditorio repleto, miles de maestros de El Mante y la zona cañera le dijeron SI a hacer frente común por los derechos de los trabajadores de la educación de la mano del Profesor Arnulfo Rodríguez Treviño.



“Los derechos que han ganado los maestros y trabajadores de la educación no se tocan, representan muchos años de esfuerzo, dedicación y entrega, y en esta planilla (Amarilla) todas las mujeres y todos los hombres que me acompañan estamos dispuestos a defenderlos entregando alma y corazón”, afirmó Rodríguez Treviño.



Continuando con su gira de trabajo señaló que atrás de él no hay ningún grupo político, “sólo Dios y los maestros”, por lo que por lo que tiene plena libertad y cuenta con la cercanía necesaria para negociar y defender los intereses del Magisterio, cosa que sus oponentes no pueden presumir.



“El Magisterio es mi vida, es mi pasión. Cuenten conmigo y con el compromiso de cada mujer y hombre que me acompañan para defender lo que hemos ganado juntos y buscar más programas y esquemas de apoyo para ustedes, mi trayectoria me avala, juntos logramos muchas cosas y vamos por más”.



Este miércoles el aspirante a la Secretaría General de la Sección 30 de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sostendrá un evento por la tarde en el auditorio de la Escuela Secundaria General Número 4.