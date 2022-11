Por Bernardo de la Rosa Castillo/Reportero

Cd.Victoria,Tamaulipas .- La 4 T está fallando en Tamaulipas, no existe ni la menor intención de resolver e investigar a fondo la problemática de las escuelas dirigidas por Pseudos Directores con graves acusaciones de presuntos hostigamiento sexual, hostigamiento laboral, presuntos desvíos de recursos de programas federales y protección de aviadores, denuncian maestros de la Secundaria en Llera.

¿Hasta cuándo Aimé?, -se preguntan los maestros-

La Secretaria de Educación en Tamaulipas, dirigida por la maestra Lucia Aimé Castillo Pastor, prefiere ignorar, los actos de autoridad que violan las garantías individuales de los alumnos de la secundaria técnica #8 de Llera Tamaulipas. Dichos actos vulneras y restringen el derecho a una educación digna, dicen los docentes.

Caso concreto la del Director de Credes en el Estado el C. Hiram Peña Gómez, protector del Profr. Alexis Castro Flores, maestro que dejo en total abandono pedagógico a 4 grupos de Matemáticas, en la Esc. Tec. #8 desde el ciclo escolar 2020-2021.

¿Dónde está el famoso bien supremo que pregona la nueva escuela mexicana? ¿dejar sin maestro a los alumnos de Tamaulipas? Eso está a la vista cuando predomina el influyentismo, el compadrazgo y la ineficiencia de servidores públicos.

INCONFORMES PRESENTAN PRUEBAS Y DENUNCIAS:

No existe manera de evadir responsabilidad y falta de atención de la autoridad competente ya que el 3 de Noviembre del 2022 asistió a la Esc. Tec. #8 un equipo de trabajo a interactuar con un grupo de maestros denunciantes de actos en su contra por parte del Director el Profr. Roberto Leo Limón, pero esta visita no fue motivada por el deber de atención si no por una denuncia pública demandándole a la Secretaria de Educación su intervención”.

TODO UN VIL ENGAÑO DENTRO DE LA SET.

La visita de funcionarios fue un vil engaño y teatro, -afirmaron los docentes- ya que a un mes de dicha reunión no ha existido una respuesta, respetamos la petición de los funcionarios enviados de suspender las denuncias públicas en la prensa, a cambio ellos prometieron que no existirán represalias por parte del director, situación que no se cumplió, afirmaron.

Se redactó un escrito sustentando y motivando los actos de hostigamiento por parte del director el Profr. Roberto Leo Limón, actos impropios que los funcionarios de la secretaria de educación quedaron en evitar.

-SE CUESTIONAN LOS MAESTROS-

¿Por qué sus subalternos toman a juego la educación en Tamaulipas?

El propio Gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal invito la maestra Lucia Aimé Castillo Pastor a la SET como titular para que terminara con los malos vicios, la corrupción que implemento el ex gobernador Francisco Cabeza de Vaca (prófugo de la Justicia)… ¿O es pan con lo mismo?.

¿Por qué no atienden?

¿Por qué engañan?

¿Porque no utilizan los recursos jurídicos para poner orden?

¿A caso hay otra clase de interés supremo?.

¿A caso hay otra clase de interés supremo?…O es cierto lo que pregona el Profr. Roberto Leo Limón, que el Profr. Naif Hamsho ya negoció con la titular Aime Castillo, su permanencia en la Esc. Sec. Tec. #8.

Tal parece que solo cuando una mujer sea violentada Maestra o Alumna van a querer salir en la foto.

Maestros afirmaron que si no se actúa, la escuela Secundaria Técnica. #8, será tomada como medida de presión si ese fuera el escenario estamos seguros que la Secretaria de Educación llegara con toda su fuerza jurídica a reprimir.

“Nos sentimos agraviados por un Director represor y por una Secretaria de Educación omisa, laxa y ausente de sensibilidad, denunciaron un grupo de maestros quienes han presentado denuncias con pruebas pero no se actúa, no se atiende el reclamo de los maestros agraviados.

¿Hasta Cuando Aime?…. Llegaste para terminar con la corrupción y abuso de poder en la SET, Estas faltando a los principios de la cuarta trasformación, subrayaron los docentes.