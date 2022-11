Por Bernardo de la Rosa Castillo/Reportero

Cd. Victoria, Tamaulipas .-Un grupo de maestros de la escuela Secundaria Técnica No. 54 de la capital, denunciaron una serie de irregularidades que se están cometiendo dentro de este Instituto educativo, pero lo más grave es la inasistencia de un grupo de maestros que no asisten a laborar, conocidos como aviadores, con el permiso directo del Director Heriberto Sierra Barrón, protegidos por líderes corruptos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sección 30, además de se le acusa al mismo director de estar cobrando una compensación por doble turno por $2,800.00, quincenales.

Esto no es nuevo, el director Heriberto Sierra Barrón de la Secundaria Técnica No. 54, desde años atrás ha venido acumulando una serie de atropellos y abusos en contra de maestros y personal no afines a sus intereses, así como el desvió de recursos financieros de la Asociación de Padres de Familia.

En la denuncia pública, que nos hacen llegar al buzón: laregió[email protected], nos señalan que desde 01 de octubre de 2013 (más de 9 años) fungiendo como director de dicha institución ha sido señalado de cometer faltas verdaderamente preocupantes, dañando a alumnos y maestros.

Una de tantas anomalías del PROFR. HERIBERTO SIERRA BARRÓN es la cancelación de la matricula del turno vespertino, dejando sin posibilidad de inscribir a ningún alumno en esta institución la cual contaba a su llegada con 9 grupos en el turno vespertino pero, por no convenir a sus intereses, ya que para el profesor representaba más trabajo, y decidió implementar una estrategia para dejar sin matrícula el turno vespertino, mas no cerrarlo para él seguir cobrando su compensación por doble turno por $2,800.00, quincenales.

Así mismo utiliza el turno vespertino para “proteger” a cierto personal que pide “favores” para no presentarse a laborar y así seguir cobrando como si estuviera el turno vespertino en funciones.

De esta manera crea compromisos con cierto personal de dicha escuela para que cuando él los necesite contar incondicionalmente con ellos.

EL PROFE HERIBERTO TIENE MUCHA COLA QUE LE PISEN

HERIBERTO SIERRA BARRÓN hace aproximadamente 10 años atrás fue investigado en su anterior centro de trabajo donde también se desempeñaba como director en la E.S.T. de Antiguo Morelos, el resultado de dicha investigación lo señala como responsable de varias acusaciones en su contra y fue inmediatamente retirado de dicho panel. (Los expedientes están encarpetados).

Desde sexenio pasado HERIBERTO SIERRA ha hecho de las suyas, gracias al apoyo funcionarios de la SET, coludidos con de líderes sindicales entre los que destacan JAIME RAMOS, el inflúyete y protegido Director HERIBERTO SIERRA BARRÓN, ha realizado un serie de atropellos y abusos en este instituto, a tal grado que protege un grupo de presuntos aviadores que se dicen “maestros”, que solo van a firmar y a cobrar su quincena ,sin cubrir su horario laborar.

Maestros afectados solicitan el apoyo del señor Gobernador Américo Villarreal y de Mtra. Lucia Aimé Castillo Pastor, titular de la Secretaria de Educación en Tamaulipas, para que reabran las denuncias existentes que se encuentran encarpetadas en la oficina del Departamento de Secundarias Técnicas, para que se investigue y que se actúen para saber sobre estos presuntos señalamientos, ya que las irregularidades se siguen cometiendo por parte del PROF. HERIBERTO SIERRA BARRÓN quien ha sido protegido por quien hasta el día de hoy ocupa el lugar del Srio. de Conflictos de Escuelas Secundarias Técnicas del SNTE PROF. JESÚS SALVADOR CAVAZOS ESCOBAR, Y PROFA. GUILLERMINA RODRÍGUEZ MONCADA, quienes fueron los que le dieron posesión como director de la E.S.T. hace 9 años, aun conociendo que venía arrastrando un dictamen en su contra derivado de una investigación por parte de la SET, acaso…. ¿lo premiaron?, nos preguntamos ¿cómo es posible que vuelvan a ubicarlo sin sanción alguna después de que se le comprobaron los señalamientos? Esperamos los encargados de esta nueva Administración de la SET que acaban iniciar su gestión le den la debida importancia a este tipo de señalamientos e investiguen hasta sus últimas consecuencias, por el bien de la educación en Tamaulipas, no más corrupción dentro de las escuelas, señalaron.

Esto no es todo… La corrupción y saqueo de parte Director HERIBERTO SIERRA BARRÓN a la Secundaria técnica 54 “Gral. Carlos Salazar” es inmenso, desde el presunto robo de material para construcción donado por Gobierno Federal, así como el presunto cobro de cuota mensual a la cafeterías, una minuta de oro que tiene desde hace varios años, mientras la escuela (aulas, baños y oficinas) se encuentra en pésimas condiciones.