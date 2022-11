Cd. Victoria, 11 noviembre. – El gobierno de Victoria alerta a la comunidad sobre intentos de extorsión telefónica que, a nombre de Republicano Ayuntamiento, se realizan a negocios locales ofreciendo servicios, atención o facilitando información a cambio de retribución económica.

Jorge Bello Méndez, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio, informó que durante el mes de noviembre se incrementó el número de denuncias por este delito, por lo que exhortó al sector comercial ignorar y reportar esa fechoría.

“El llamado a propietarios de negocios es que no te dejes engañar, el gobierno municipal no hace tramites por llamadas telefónicas. Los servicios y atención que brinda a la ciudadanía es personal y gratuito, que no se dejen sorprender y hagan la denuncia al número 8341341082” señaló.

Añadió que esta práctica delictiva fue presentada en la Mesa de Seguridad Municipal, que integran la SEDENA, Guardia Nacional, Policía Estatal, de Inteligencia y Fiscalía General de la República; para ubicar y detener a las personas que lucran con los servicios del Gobierno de Victoria.

Por último, recomendó a la ciudadanía que, para evitar todo tipo de extorsión, debe implementar medidas preventivas como identificar el número telefónico del que se llame antes de contestar y evitar proporcionar información personal.