POR DAVID ZARATE CRUZ

Tampico, Tamaulipas.– El Poder Judicial Federal viene requiriendo a Juzgado Tercero Familiar de Altamira, que emita una resolución sobre quien quedara a cargo de un menor, mientras su madre cumple un arrestó de 12 horas por violaciones en un juicio civil, ello en cumplimiento a la sentencia 283/2020 que otorgó el amparo, ya que al no hacerlo se violo el interés superior del niño establecido en Tratados Internacionales.

El Juez Eduardo Ataulfo Rodríguez Álvarez, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Tampico, notifico “ejecutoria tribunal – confirma ampara – se requiere cumplimiento”, esto es que un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil, confirmo la sentencia, después de haberse presentado un recurso de revisión y por tal motivo el Juzgado Civil Estatal, debe establecer quien quedara a cargo del menor mientras la madre cumple las 12 horas de arresto, impuestas por no cumplir con la entrega del niño al padre para que lo visite y conviva con él.

El 25 de febrero del 2020, el Juzgado Tercero Familiar de Altamira, dentro del expediente 419/2019, impuso un arresto por doce horas por un desacato a mandato judicial, consistente en entregar al menor al Centro de Convivencia Familiar de ese Distrito Judicial para la convivencia con su padre de sábado a domingo; ella recurre al juicio de amparo y posteriormente se conforma la sentencia por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil.

La sentencia emitida el 26 de febrero del 2021, otorgó el amparo a la mujer para que el Juzgado Tercero Familiar de Altamira, se deje insubsistente la orden de arresto decretada el 25 de febrero de 2020, en el expediente 419/2016, relativo al juicio ordinario civil sobre reglas de convivencia, y, en su lugar, tiene libertad de jurisdicción para emitir nueva orden de arresto debidamente motivada en torno a establecer las providencias necesarias en aras de salvaguardar el interés superior del menor.

El Juzgado Federal señalo en la sentencia que, resulta esencialmente fundado el concepto de violación relativo a molestia que le causa a la mujer, el mandamiento judicial reclamado, pues no se decretaron medidas de seguridad en torno a su menor hijo, en caso de ejecutar el arresto, es decir, no está claro quién quedará en resguardo del menor en caso de que al momento de la cumplimentación del arresto no este presente su padre.