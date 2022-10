En el marco de la jornada de vacunación contra la influenza 2022, el secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Rigoberto Guevara Vázquez, destacó que en el próximo proceso para renovar esta organización en Tamaulipas, deberá prevalecer el respeto a la autonomía sindical.

Resaltó que el SNTE ha sido respetuoso de los nombramientos entregados en la Secretaría de Educación, por lo que esperan lo mismo de esta dependencia, y dejen que sean los trabajadores de la educación quienes decidan por el próximo líder que representará a los maestros en la entidad.

“Estamos pidiendo respeto a la autonomía sindical y que no intervengan en el próximo proceso de elección magisterial que se avecina. Nosotros no metimos la mano para nombrar a un solo funcionario en la Secretaría de Educación, en ese sentido también demandamos respeto, que ellos no se metan en la elección, que sea auténtico el voto de los trabajadores”.

Asimismo, demandó a los diferentes partidos políticos para que eviten involucrarse en una elección que compete al magisterio, de lo contrario, aseguró que solo ocasionarán que los seguidores de determinado candidato, sino simpatizan con el color que les muestra apoyo, no votarán debido a la intervención partidista.

Guevara Vázquez convocó a participar el próximo 14 de noviembre, en el Pleno Seccional Extraordinario, donde rendirá el informe de actividades de esta organización, además podrán tocar diversos temas de carácter general, si así lo requieren.

Precisó que aún no hay convocatoria para la renovación del Secretario General de la Sección 30, “Por lo pronto este 14 de noviembre nos reuniremos poco más de 800 Secretarios Generales y representantes de los centros de trabajo para que participen en este evento democrático y sean testigos del informe de las actividades realizadas, siempre en favor de la escuela pública y de esta organización sindical”, agregó.

La jornada de vacunación se llevó a cabo en la explanada de la Sección 30, que organizan de manera coordinada el ISSSTE y el SNTE, contando con la presencia del Director de la Clínica del ISSSTE, Dr. José Manuel Torres Hernández; la Lic. Emly Yaudel Rodríguez Urbina, así como la responsable de campañas de vacunación, la Enfermera Lupita del Ángel Jasso, además resaltó este evento el representante del SNTE en Tamaulipas, Profr. Jorge Miguel Cotta Kartestein, así como el responsable de esta actividad el Profr. José Guadalupe Puente Covarrubias, entre otros compañeros de la Sección 30.