Cd.Victoria,Tamaualipas.- Para el priista Enrique Cárdenas del Avellano, el ex Gobernador de Tamaulipas, el ahora profujo de la justicia federal Francisco García Cabeza de Vaca, ha dejado una estela de opresión y exceso del poder público para muchas personas del ámbito politio.

Entrevistado por algunos medios informativos, el político y empresario, invito al ex mandatario aclarar cuentas a la justicia y a los tamaulipecos.

El ex gobernador pianista sea sumado a la lista de mandatarios tamaulipecos que han sido investigados y sujeto a demandas penales por presuntos actos de corrupción en sus administraciones y lo que sucede con el tamaulipeco no es novedad.

“Eso no es ineludible, a muchos que eran políticos o son, fueron a la cárcel y a veces por cuestiones no justificadas, si hubo un exceso en ese aspecto, creo que al final de cuentas esperamos que en este gobierno que hoy arranca no sea tan represor como lo hicieron con la mayoría de los que no coincidían o no eran de su mismo partido”, exaltó.

El experimentado político tamaulipeco, manifestó que el ex mandatario estatal “sabrá qué es lo que hizo y al final de cuentas tiene derecho a defenderse si es culpable o no, yo no soy juzgador, pero si el rio suena es que agua lleva. Él dijo en muchas ocasiones que no se iba a ir, que iba a estar aquí, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa y la justicia a la que tiene que rendir cuentas”, acotó.