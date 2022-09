Cd. de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ordena a la Secretaría de Gobernación que investigue un posible desvío por 4, 500 millones de pesos del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En su conferencia mañanera de este martes en la cual se dió a conocer esta situación, pidió que se le entregara esta denuncia de la supuesta compra de unas cámaras de seguridad interpuesta ante la Fiscalía General de la República, al Secretario de Gobernación Adán Augusto López para que inicie la investigación.

También refrendó su apoyo al doctor Américo Villarreal Anaya y aseguró que el pueblo de Tamaulipas “es mucha pieza” y está “harto de tanto abuso, de malos gobiernos, por eso dijo ¡basta!”, luego de ser cuestionado sobre la decisión del gobernador electo de Tamaulipas para reincorporarse como Senador de la República.

“Se está protegiendo porque existe una persecución, es una situación muy extrema y hay presiones”, advirtió.

El presidente López Obrador destacó que Tamaulipas merece a un hombre de «primera» y bueno como el doctor Américo Villarreal.

“Conozco a Américo Villarreal, es una gente decente, como lo merece Tamaulipas”, reconoció.

Tal y como lo ha mencionado en otras ocasiones, el presidente de México destacó la ejemplar participación del pueblo tamaulipeco en las pasadas elecciones del 5 de junio en las que ganó el doctor Américo Villarreal Anaya.

“Está por resolverse lo de Tamaulipas (en el Tribunal Electoral) y como ganó el pueblo de Tamaulipas y además fue ejemplar su participación porque aun en un ambiente de miedo salen a votar y están ahí haciendo colas, filas y fue el estado en donde hubo más participación ciudadana, por eso pues no sirvió ningún fraude, porque cuando no participa la gente con 20% de votos que compren con eso pueden hacer fraude, pero aquí participó más gente que en Hidalgo, en Quintana Roo y que en Oaxaca, por eso no pudieron, como no pudieron con el fraude, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo de Tamaulipas, harto de tanto abuso, de malos gobiernos, dijo basta”, indicó.

López Obrador se refirió a la vinculación y a los intereses que existen entre el presidente del Tribunal Electoral Reyes Rodríguez Mondragón y el panista Roberto Gil Zuarth, quien funge como asesor jurídico del gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, pero advirtió que la estrategia de los adversarios del doctor Américo Villarreal no les va a funcionar porque “ese Tribunal no es una gente ¿cómo le van a hacer? yo creo que les falló”, mencionó.