Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este viernes al Poder Judicial a que “tomen la iniciativa” de realizar una autoreforma para quitar vicios en el actuar de jueces y otros de sus integrantes, así como criterios que han dejado en libertad a acusados de delitos, como el juez de Tamaulipas que otorgó absoluciones a 120 implicados en el caso Ayotzinapa.

“Yo creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y ojalá los integrantes de la Judicatura, o un grupo de jueces o los ministros lo planteen porque sí está mal el Poder Judicial, con respeto a su independencia”

Ayer, el gobierno federal anunció que presentará una queja en la Judicatura y una denuncia penal contra el juez Samuel Ventura Ramos por emitir las 120 libertades absolutorias, bajo argumentos como violación a su debido proceso y mala integración del expediente.

Lo anterior, generó hoy una confrontación de criterios entre el ministro presidente de la Suprema Corte Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y el titular del Ejecutivo federal.

– El ministro Zaldívar rechazó los señalamientos contra los jueces del caso Ayotzinapa, y dijo que en todo caso las críticas deben ser a las investigaciones ¿qué le responde? -“Que no coincido con él, que lo respeto mucho, pero que es el mismo estribillo de siempre, llevo años escuchándolo, de que no es la culpa de los jueces sino de los ministerios públicos de que integran mal los expedientes. No, es culpa de los dos, del ministerio público y del

También llamó a Zaldívar a no solapar a ningún juez

“Sí respeto mucho al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero esto no es posible que siga sucediendo y sí me puede él decir, y lo entiendo, de que él tiene que defender a los jueces. Sí, hay un asunto ahí que tiene que ver con la defensa de los gremios, pero yo no voy a defender a un servidor público corrupto porque pertenece al Poder Ejecutivo. El que actúa mal tiene que ser castigado”, expuso.

El presidente de México propone que entre la reforma interna del Poder Judicial debe eliminarse el criterio de los jueces para otorgar libertades absolutorias a acusados sólo porque se violó el debido proceso, y que en dado caso el juzgador ordene al ministerio público reponer la integración del expediente. Sin embargo, aclaró que no está