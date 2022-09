Por Ana Luisa Gutiérrez|https://expansion.mx/

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos ha empezado a ofertar servicios de telefonía móvil en el país con tecnología 4.5G en mercados que son atendidos por empresas como AT&T, Telcel, Telefónica y los operadores móviles virtuales (OMV), a pesar de que su título de concesión establece que sólo puede operar en sitios en donde aún no hay oferta de servicios.

Esto, sumado a otras condiciones favorables bajo las que opera CFE Telecom –como el acceso a la Red Compartida de Altán Redes–, han prendido las alertas de los operadores de telecomunicaciones, que advierten que la llegada del nuevo jugador estatal puede distorsionar el mercado de telefonía móvil.

Para Enrique Yamuni, CEO de Megacable, la entrada de CFE Telecom a mercados de telefonía móvil que ya son atendidos por las grandes empresas de telecomunicaciones afectará a los operadores inalámbricos como AT&T, Telcel y Telefónica, principalmente. “CFE Telecom tiene que ir a donde no hay nadie, no a la Ciudad de México, Guadalajara o Hermosillo», dijo en entrevista con medios.

Las tarifas del OMV virtual

CFE Telecom llega al mercado con una oferta de planes de prepago que van desde los 30 pesos, por 4 GB de internet y 250 minutos de llamadas; hasta los 300 pesos, por 40 GB de internet y 1500 minutos. También cuenta con paquetes de pospago que van de los 400 a los 2,100 pesos.

Una de las dudas que se asoman es si CFE Telecom operará de manera desigual respecto a otras empresas. Por una parte usará la infraestructura de Altán Redes y no se sabe si pagará el uso de la red como lo hacen las otras empresas. Además la empresa estatal puede depredar las tarifas, es decir, imponer tarifas más bajas en el mercado móvil, y que las demás compañías no puedan replicar esas ofertas.

“Si de repente empezamos a ver que CFE Telecom ofrece planes o paquetes más asequibles, que otros OMV no pueden replicar, ahí tendrían que sonar las alarmas. Se tendría que preguntar qué está haciendo esta empresa, o de dónde está obteniendo estos recursos y apalancamiento, para lograr esas tarifas”, advierte Michel Hernández Tafoya, director de Observatel.

“Sabemos que hay canales por internet en donde se puede vender y comercializar [las tarjetas SIM] y el regulador tendría que detectar cómo CFE les puede dar la vuelta. Pero alguien tiene que asegurarse de que las personas no busquen aprovecharse de tarifas más bajas cuando no viven en esas zonas y también que CFE Telecom no sea permisivo”, añade por separado Jesús Romo, director de la consultoría Telconomía.

Pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dijo a Expansión vía transparencia que “el cumplimiento efectivo de las condiciones establec8idas en los títulos de concesión o cualquier otra normatividad aplicable es responsabilidad de los concesionarios«, en este caso de la misma empresa estatal.

El rol del Estado

La industria considera que el gobierno federal debería buscar alternativas para lograr el cierre de la brecha digital, en lugar de competir con las empresas de telecomunicaciones. «Yo creo que el gobierno federal puede tener un mejor uso de sus recursos si subsidia a las familias directamente o contratar los servicios de algún operador local, porque hay varios”, expresó Yamuni.