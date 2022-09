Por Oscar Díaz Salazar

Aprovechando la relación familiar de un buen amigo, con la flamante presidenta de morena en Tamaulipas, profesora Yuriria Iturbe Vazquez, le pedí me concertara una entrevista, en el transcurso de la misma tarde – noche, en la que yo andaría por Ciudad Victoria.

La magia del afecto surtió efecto, y así es como la líder estatal de morena me recibió en el patio de su casa familiar, ahí donde funciona, por las mañanas, un restaurante – terraza, del que me han dado muy buenas referencias, de sus alimentos y de sus bebidas, entre las que destaca una deliciosa limonada, de la que sí puedo dar fe de su calidad.

Por esa conversación, que en sentido literal se desarrolló bajo la lluvia, ahora sé que la líder de morena es egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAT, que es maestra en la escuela secundaria numero tres, institución educativa en la que también trabajó su madre y a la que relevó cuando le llegó el tiempo de su jubilación.

También me enteré que la maestra Yuriria estuvo trabajando en la presidencia municipal de Victoria, siendo presidente Alejandro Etienne y que de ese tiempo fue su acercamiento al partido que hoy dirige. Actualmente es diputada suplente del diputado Vital Tamez, su colega profesor a quien le coordinó la campaña y le asesoró en el Congreso local.

Por un ajuste en el género del candidato a la presidencia municipal de la capital del Estado, la profesora Yuriria fue candidata en 2016. En el 2018 participó como capacitadora de los defensores del voto.

La conversación con la maestra Yuriria, como era lógico que sucediera al celebrarse en su casa y a deshoras, fue interrumpida por los hijos que salieron a cenar, el esposo que buscaba las llaves del vehículo para hacer las últimas compras del día y de un par de llamadas para organizar el viaje del siguiente día a la Ciudad de México.

La presidenta de morena acepta, sin reclamar, cuando le digo que no la conocemos, que no se sabe de su trayectoria fuera de Ciudad Victoria y que incluso hay muy pocas fotografías de ella en las páginas de internet. En ese tema, me comenta que su Facebook es privado, porque es familiar, agregando que muy pronto abrirá una cuenta o página, para difundir sus actividades como dirigente partidista.

En la última parte de la entrevista, que fluyó como conversación libre y sin formalidades, le pregunté cómo fue que los astros se alinearon para que ella fuera beneficiaria del voto de los consejeros de morena (a sugerencia de un personaje cuyas iniciales son Américo Villarreal Anaya) en cantidad suficiente para que fuera elegida presidenta de su partido.

Su respuesta fue muy extensa y detallada en la parte que corresponde a la elección distrital en la que logró ser Consejera, en quinto lugar y compitiendo con las maquinarias de la presidencia municipal y de AVA; y muy escueta en cuanto a la asamblea estatal, limitándose a recordar que el CEN determinó que fuera mujer, agregando que en los días previos a la asamblea, en los que se observó una lucha mediática para descalificar a las primeras opciones que se habían considerado, ella estuvo fuera de Tamaulipas, en Estados Unidos, atendiendo un asunto de carácter familiar, por lo que se mantuvo ajena a esa disputa.

Le pregunte directamente si tuvo algún padrino que la recomendará con el gobernador electo, para que en su carácter de «fiel de la balanza» la hiciera presidenta, y su respuesta fue que no, que no era necesario, pues el Doctor Américo la conocía, sabia de su trayectoria y que habían coincidido durante la campaña al Senado, en diversas actividades, señalando específicamente algunas medidas para evitar el fraude que pretendieron hacer los panistas en la zona cañera.

Durante la charla, y quizás porque supo que yo vivo en Reynosa, comentamos sobre Armando Zertuche y Hector «Guason» Garza, dos personajes de morena polémicos y protagonistas, que me pareció no son muy apreciados por la líder del partido, aunque es una interpretación personal (mía) y no una declaración explícita de la maestra Yuriria.

Con el compromiso de concederme una entrevista en un programa «en vivo» y transmitido por la web, me despedí de la maestra Yuriria Iturbe.