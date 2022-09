Cd. Victoria, Tam.- Los diputados de Morena exhortaron, una vez más, al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el panista Félix Fernando García Aguiar a dejarse de ‘berrinches’ y ‘pataleo’ y asumir su responsabilidad para reconocer la sentencia del Tribunal Electoral.

Los diputados Marco Antonio Gallegos, Gabriela Regalado Fuentes, Úrsula Salazar y Magaly Deándar dieron a conocer esta mañana que han solicitado una audiencia con la presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Blanca Hernández Rojas para buscar una solución al caos provocado por el Presidente del Congreso Local, Félix García Aguiar y ponerla al tanto de la actitud de la rebeldía asumida por los legisladores panistas.

“Nosotros hemos sido respetuosos de la ley inclusive cuando las decisiones no nos han favorecido, en el tema de la Comisiones no fuimos favorecidos, aun así hemos estado trabajando y acatando la decisión del Tribunal”, expresó el diputado Marco Gallegos quien lamentó que los panistas llevarán a cabo una sesión de la Diputación Permanente, ayer por la noche.

“Como siempre Acción Nacional no es respetuoso de la ley y no quieren acatar, es muy lamentable la decisión del diputado Félix, porque en un exceso sin precedente decide que no va acatar la decisión del Tribunal, es el nivel que ha mostrado todo el tiempo el diputado”, indicó.

Marco Antonio Gallegos anunció que a fin de no entorpecer más el trabajo legislativo, la Comisión Permanente ratificada por el Tribunal Electoral no sesionará por el momento.

“No queremos causar un caos, ya es bochornoso con esa decisión del PAN, no queremos entorpecer más el trabajo legislativo, por ahora la decisión es no sesionar”, expresó.

Por su parte, la diputada Úrsula Salazar insistió en su llamado a la presidenta del Tribunal Electoral a fin de que intervenga para agilizar la resolución de esta controversia.

“Ella es quien como Presidenta del Tribunal tiene la facultad de solicitar que esa sentencia que ellos emitieron, se instale la Mesa Directiva de la Diputación Permanente como se manifestó en la sentencia, necesitamos que esa sentencia se lleve a cabo y se ejecute como debe ser”, apuntó la Coordinadora de los legisladores de Morena en el Congreso Local.

“Es inusual y sorprendente la actitud del diputado Félix, nosotros hemos asistido bajo protesta a Comisiones, nunca hemos hecho dos Comisiones o dos Jucopos, no debemos causar ese caos legislativo, respetamos las instituciones”, dijo y exhortó una vez más al coordinador de los diputados del PAN a que muestre cordura y madurez política para llevar a cabo la sentencia del Tribunal.