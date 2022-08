Altamira, Tamps.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Altamira presenta la problemática en que usuarios sin registro ante la dependencia adeudan cuantiosas cantidades sin hacer uso del servicio de suministro de agua, ya que no habitan en sus casa, y sin embargo por años vienen arrastrando el pasivo, el nombre por el cual se expide el recibo trae por leyenda “usuario que hace uso de la toma”.

Para el regidor integrante de la comisión de COMAPA en el petit comité local, Abelardo Garcés Reyes, sostiene que analiza esta situación ante el organismo debido a que no es justo que el propietario del inmueble adquiera un adeudo cuando no esta haciendo uso del vital líquido.

Resaltó que “hay gente que tienen adeudos incluso, de gente que ni siquiera vive o habita aquí, por ejemplo, hay fraccionamientos que están solos complemente y tienen adeudos, eso es un punto que tenemos que tocar mucho y analizar con la COMAPA para buscar la manera de apoyar a esa gente porque no han utilizado el agua”.

Garcés sostiene que en los recibos aparece el nombre como “Usuario de la toma”, no se especifica el nombre porque no se está utilizando, a veces; es un poco injusto estarle cobrando mes tras mes, y que la cuenta vaya aumentando cuando realmente no están utilizando ese líquido, también ese es un punto que tenemos que analizar y buscar la manera de ser justos y apoyar a la gente con esos grandes costos, concluyó.