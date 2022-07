Tamaulipas.- MORENA como partido político está viviendo un momento histórico: el cambio, elección pues, de líderes en una etapa a la toma del poder político. La renovación es a nivel nacional; y en el caso de Tamaulipas, ya se dijo, o se tomó la decisión, de que sea una mujer. Y todo apunta, salvo decisiones de último minuto, que la favorecida puede ser Olga Sosa, la tampiqueña, polémica y protagonista.

El momento de la elección es con un solo propósito, además según lo marcan los estatutos, para estar acordes, preparados, a lo que será la elección del 2024. Hagan de cuenta que todos los partidos preparan sus flechas; arman sus estructura, la apuntalan, integran cuadros, preparan la estrategia y el propósito es solo uno: estar preparado para la contienda.

ES CUESTION DE TALENTO.

MORENA decidió que en Tamaulipas sea una mujer la próxima líder del partido. Lo hacen, afirman, para fortalecer la paridad de género en el liderazgo partidista. Y aquí es donde, por donde se le busque, el problema no es fácil: hay muchas mujeres, es cierto, que si uno reviso la estructura y perfiles de las mujeres en MORENA resulta que son pocas, contadas y la gran parte de ellas ya tienen chamba, responsabilidades políticas.

Es el momento de recordar lo que Mercedes del Carmen Guillen, cuando era funcionaria priista en la entidad, al ser cuestionado fue tajante: no es cuestión de género, es cuestión de talento, de conocimientos y experiencias. Y en los hechos, hoy en día, tiene razón: las mujeres de MORENA, las que son legisladoras, fueron las primeras en aventar el arpa y concederle al PAN la mayoría parlamentaria.

EL RETO DE MORENA.

El líder real de MORENA, AMLO presume, pregona y festeja que en su partido hay democracia, con todo y que entre las corcholatas y los que no son pero se apuntan, alegan que no hay piso parejo. Los procedimientos democráticos de MORENA han permitido que lleguen a los puestos de elección personas que, obvio, tienen derecho a ser votados, pero no cuentan con las herramientas y conocimientos para hacer un buen trabajo: Armando Zertuche lo reconoció al sentenciar que, como legisladores, requerían de asesores sobre las tareas legislativas, hasta dijo que él es psicólogo.

Enrique Torres Mendoza, de profesión profesor, ha sido hasta la fecha el líder formal de MORENA en Tamaulipas. Sin embargo, casi en todas las tareas, ha procurado obstaculizar a su partido, de eso creo que AVA debe tener evidencias suficientes. Así, entonces, el reto partidista es forjar un liderazgo cien por ciento convencido de la 4T, de su partido, así como de los postulados de su líder.

LAS MUJERES MORENISTAS.

Si queremos anotar a las mujeres de MORENA que han mostrado actividad, protagonismo, que dan muestran de que tienen elementos y capacidad para dirigir a su partido, la lista se reduce y, como diría alguien de mi rancho, me sobran dedos para anotarlas. Hay, sin embargo, una realidad: las que sobresalen, casi todas, ya tienen hueso, chamba, y no creo que lo quieran soltar. Así, entonces, destaca Olga Sosa: participo en campaña, es junto con Erasmo González, el poderoso equipo del sur morenista…Quien la puede desbancar con la mano en la cintura, sin la menor duda, es Mónica Villarreal Anaya.