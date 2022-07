Tamaulipas.- UNO. Pareciera… ¿misterio?, que la titular de Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez -casi candidata oficial de Morena al gobierno de EDOMEX- incluya dos Talleres el siguiente ciclo escolar, destinados a los profesores del Sistema Educativo Nacional donde se anuncia cambio de Planes de Estudios, a pesar que se vislumbra el final del sexenio.

La Editorial Mediotiempo.com publica el Calendario Oficial Escolar que dio a conocer la SEP para el ciclo escolar 2022-2023, donde rescata algunas fechas importantes para padres de familia, estudiantes y desde luego para docentes.

El nuevo calendario oficial para las escuelas oficiales y privadas de la educación básica, revela días de asueto, reuniones de Consejo Técnico, además de los periodos vacacionales de invierno y verano.

Lo más novedoso de esta noticia es que la SEP contempla tres semanas continuas de descanso invernal… Pero ojo: El descanso solo es para los estudiantes cuyo inicio será del lunes 19 de diciembre para reanudar labores el lunes 9 de enero del 2023.

Los profesores y personal directivo de las escuelas y del área administrativa de la Secretaría, reanudarán labores el 2 de enero y de esta fecha hasta el viernes 6 de enero (primera semana de enero) los docentes tendrán que asistir al Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes: Nuevos Planes y Programas de Estudio.

Se entiende por consecuencia que este Taller Invernal, es para docentes sin la asistencia de alumnos en las aulas. Incluso se informó que hay otra semana en el verano, entre el 3 y 14 de julio, donde el Calendario Oficial contempla otro Taller, pero ‘con presencia de alumnos’.

La misma fuente de información señaló que el ciclo escolar 2022-2023 inicia el lunes 29 de agosto y finaliza el miércoles 26 de julio de 2023. Aclarando que el Calendario Oficial imprime los días 21, 24, 25 y 26 de julio para entrega a los padres de las boletas de evaluaciones de los estudiantes.

DOS. En un cambio de tema, pero al fin y al cabo extrañeza, con las reservas que la discreción exige, son varios compañeros de la pluma que han dado a entender o de plano lo escriben y comentan de voz en cuello, sobre la posibilidad para que las autoridades electorales echen abajo la constancia de mayoría como gobernador electo del Dr. Américo Villarreal Anaya.

Las primeras veces que escuché-leí sobre el tema, confieso me pareció una broma o hasta parte de alguna campaña… ahora veo son varios los analistas que publican sobre esta posibilidad y, desde luego, no han faltado quienes hablen del disgusto presidencial sobre el tema de los hermanos Carmona y los miembros de su partido involucrados.

No ha faltado quién haya señalado a Alejandro Rojas Díaz Durán como sustituto de AVA, que es del mismo partido y anduvo haciendo mucha campaña para el desprestigio del panista y éste, pudiera ser su premio, si todo este rumor resulta cierto.

No se debe obviar que Acción Nacional ha interpuesto ante las autoridades electorales varias denuncias… el problema para unos, estrategia para otros, es el silencio casi absoluto de este partido en torno al avance, estancamiento o retroceso de las impugnaciones presentadas.

El Derecho Electoral de nuestro marco jurídico, en última instancia es quien determinaría si la elección se cancela y se repite… O el triunfo electoral se le respeta a Morena, aún con un candidato substituto y en este caso ¿Cuáles serían los cargos contra AVA y en su caso, de electoral pasaría a penal?

El problema si es que existe, de ninguna manera no es un tema simple. Por el contrario, ya desde que suena como rumor, se incorpora a la historia de Tamaulipas, como también se suma, hasta ahora, el intento de desafuero del gobernador, originario de Reynosa, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y contra su familia en temas fiscal-penal.

Lo peor de todo esto es que la población se sigue radicalizando, las familias y amistades se siguen separando porque no quieren oír ni saber nada contra Morena, el presidente López o, en este caso, el Dr. Villarreal Anaya.

Al cierre. Pese a estar de vacaciones veraniegas, la movilización policiaca se dio en el edificio de la presidencia Municipal por una presunta amenaza de bomba. Protección Civil Municipal declaró que es rutina la acción. Recordemos que hay una denuncia ante la Fiscalía del Estado sobre una supuesta balacera contra el mismo edificio.

Pobre Tamaulipas mío… ¿Qué han hecho de ti?