El pasado 31 de marzo del 2018 mi padres fueron atropellados por Maria del Refugio «N»; Maria manejaba imprudentemente a exceso de velocidad y mis padres fallecieron al instante. Desde ese día no se ha hecho justicia por su doble homicidio.

Ese día se dirigían a trabajar como todos los días, eran personas honestas, trabajadoras y se les arrebató la vida de manera inmediata por el descuido y negligencia de alguien que conducía con el teléfono celular en manos. Desde ese día las autoridades han hecho caso omiso a mis peticiones por justicia.

La responsable fue detenida en el lugar de los hechos y no fue llevada a proceso, no se solicitaron las cámaras de seguridad que avalan su culpabilidad, no hubo dictamen de causalidad vial y no se citó a ningún testigo del hecho; todo el proceso de investigación estuvo lleno de trabas e inconsistencias que evitaron que la responsable pagara las consecuencias.

A 4 años del hecho aún no se ha hecho justicia; la culpable está libre, no está vinculada a proceso y la justicia de Jalisco no se me ha otorgado. Amparo tras amparo, la responsabilidad por la muerte de mis padres no se ha hecho efectiva. Maria del Refugio «N» no debería estar en libertad, ni tener licencia de conducir ¡es una amenaza!

Confío en personas de buen corazón y sobre todo en la autoridades e instituciones que deben proteger el derecho de las víctimas, proteger la confianza que nosotros como ciudadanos, hemos depositado en ellas. No hemos tenido dinero para una buena defensa, no hemos tenido el dinero para todos los amparos, pero haremos todo lo posible para que la RESPONSABLE pague por sus cometidos.

Exigimos que la responsable dé la cara y pague por sus actos; que las autoridades correspondientes del estado de Jalisco como, el fiscal general Luis Joaquín Méndez y el gobernador Enrique Alfaro, actúen conforme a la ley, se haga el debido proceso y se cree justicia ¡Basta de tanta impunidad!

