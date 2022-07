AUNQUE SOLO 1 DE CADA 10 MEXICANOS TIENE CONOCIMIENTOS SOBRE EL TEMA

Aumenta la adopción de criptomonedas en pandemia

La adopción global de criptomonedas ha crecido más del 881 % en el último año. De acuerdo con el índice Global de Adopción de Crypto 2021 del analista Chainalysis, el país mexicano se encuentra en la posición 44 de 154 países y en el séptimo puesto de los países latinoamericanos.

En el suelo azteca la población adulta de a poco se va dando cuenta sobre una alternativa económica que surgió hace unos años y que en estos últimos años fue tomando mucha fuerza, hablamos de las criptomonedas.

Aunque un tercio de los mexicanos ha escuchado sobre el tema, sólo 1 de cada 10 adultos en el país dice poseer y tener conocimiento sólido sobre lo que es este instrumento económico, y, aun así, se encuentra posicionado noveno en el ranking mundial de los países qué más ven con buenos ojos invertir en cripto .

Los datos brindados por Finder arrojaron que, a través de 2423 personas encuestadas, el 12,14% de las personas en México tienen criptomonedas y tienen conocimiento sobre ellas. Según la Statista Global Consumer Survey , ese porcentaje ronda el 11%, valor muy similar al recabado por Finder.

La inversión cripto es más atractiva en zonas que tienen poca confianza en el sistema financiero tradicional

Aunque no tan curiosamente, existe una relación inversa entre los países más cripto-positivos y la transparencia del gobierno. El Índice de Percepción de la Corrupción mide esa transparencia. Una puntuación baja indica una alta tasa de corrupción percibida en la economía.

Los países más predispuestos a invertir en criptos tienen una puntuación en el Índice de Percepción de la Corrupción ubicada debajo del promedio mundial (valor promedio mundial: 55, ránking corrupción 1 al 15).

Venezuela es el país que tiene el peor puntaje en el Índice de Percepción de la Corrupción con 15 (puesto 1 del ránking) y a su vez, es el segundo con el puntaje más alto de cripto-positividad.

Con un índice de percepción de la corrupción de 31, México alcanza el puesto 4 entre los países “menos transparentes” y el noveno de criptopositividad.

Otro variable que se relaciona directamente entre los países que más seguros se sienten de invertir en esta moneda; es que 9 de cada 10 de ellos son países cuyas remesas tienen gran participación en su Producto Bruto Interno (PBI).

De 10 países más predispuestos a invertir en criptomonedas, 7 de ellos corresponden a los que su economía más depende de sus remesas internacionales y cuyo índice de percepción de la corrupción tiene mala clasificación mundial. En ese grupo se encuentra México.

Los hombres tienen mayores probabilidades de poseer criptomonedas que las mujeres

Otro de los datos destacables a resaltar, es que los hombres son más propensos a obtener criptomonedas, hablamos de un promedio global del 63% versus un 37% de mujeres que poseen criptomonedas. En los 27 países encuestados, los hombres son los que obtienen más estos instrumentos, no obstante México se encuentra entre los países en donde las mujeres poseen porcentaje de posesión más similar a los hombres.

Ventajas y Desventajas de Invertir en Cripto

Esta nueva salida financiera se materializa en una divisa que trabaja mediante el intercambio digital, las transacciones realizadas con esta moneda digital no son controladas ni por un banco ni por cualquier otra entidad financiera regulada por el estado.

La nueva alternativa que cada vez los mexicanos aprovechan tiene sus altibajos, ya que:

no mantiene un precio fijo,

el mismo depende de los inversores de todo el mundo y

sobre todo, la volatilidad ante eventos externos

Dando un ejemplo simple sobre esto, el 12 de mayo del 2021, Elon Musk, director general de SpaceX de Tesla, empresa aeroespacial, anunció que ya no aceptará Bitcoin para operar dentro de su empresa, a raíz de ese comunicado, el precio de esta criptomoneda cayó un 4,4%.Eso significa que cualquier evento, anuncio por parte de grandes inversores de esta moneda, puede significar una caída o una subida, por eso mismo se debe estar atento y muy informado por lo que puede llegar a suceder.

Por eso mismo, siempre se recomienda tener bien en cuenta todo eso, estar al tanto sobre la información de todos los días y no solamente eso, sino que, en el mundo de las criptomonedas, existen muchas herramientas que pueden ser aprovechadas para obtener mejor rendimiento económico y principalmente para no caer en estafas o pérdidas no deseadas utilizando plataformas seguras de inversión en criptodivisas.