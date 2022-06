«¡No, yo seguiré de periodista!»:  Toño de la Cruz 

Francisco Javier García Cabeza de Vaca adelantó que ya existen líneas de investigación por parte de la Fiscalía del Estado .

Lamentó y condenó los hechos y aseguró que se va aplicar todo el peso de la ley en contra de quien o quienes resulten responsables.

Expresó su solidaridad para la familia, amigos y para el gremio periodístico. “Mi gobierno siempre ha respaldado la libertad de expresión no vamos a permitir que quieran callar a los periodistas de Tamaulipas, este hecho tan lamentable no va a quedar impune, no vamos a descansar hasta encontrar los responsables, mi gobierno jamás ha titubeado para ir en contra de los criminales”, puntualizó.