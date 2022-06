Este miércoles 29 de junio quedará marcado en la historia y pone de nueva cuenta de luto al medio periodístico por la muerte del compañero y amigo Antonio de la Cruz, a quien se le arrebató la vida apenas salía de su domicilio.

La muerte del comunicador causo coraje entre el gremio quienes en todos los foros exige justicia y en donde las autoridades aseguran llegar hasta las últimas consecuencias.

A su llegada a palacio de gobierno Francisco Javier García Cabeza de Vaca adelantó que ya existen algunas líneas de investigación por parte de la Fiscalía del Estado y que pronto tendrán novedades sobre estos hechos que mantienen en estado crítico a una de las hijas del comunicador.

Cabeza de Vaca lamentó y condenó los hechos y aseguró que se va aplicar todo el peso de la ley en contra de quien o quienes resulten responsables.

El primer mandatario expresó su solidaridad para la familia, y para el gremio periodístico. “Mi gobierno siempre ha respaldado la libertad de expresión, no vamos a permitir que quieran callar a los periodistas de Tamaulipas, este hecho tan lamentable no va a quedar impune, no vamos a descansar hasta encontrar los responsables, mi gobierno jamás ha titubeado para ir en contra de los criminales”, dice.

En lo personal, mis condolencias y la de los míos, a la familia De la Cruz Martínez, a mi Toño, mis oraciones para que el creador lo reciba en su reino y encuentre la paz eterna, para su hija con todo el corazón mi fe, oración y esperanza para que pronto recupere su salud.

DOS. – Vaya que Eduardo Gattás Báez, salió con la espada desenvainada y de entrada advierte que en la revisión del contrato colectivo de trabajo se busca romper con vicios sindicales y nivelar las prestaciones de los trabajadores.

El presidente municipal refiere que hay dos cosas que llaman su atención sobre todo cuando por un lado se dan ingresos en exceso para algunas personas y se dejan desprotegidos a quienes menos ganan.

“Yo creo que hasta estamos incurriendo en algún delito yo como alcalde en tener excesos con el mismo sindicato”, aunque hay que decirlo no son delitos, pero si excesos cuando se les da de todo y todo y la atención y servicios por parte de los que tienen base hacia el público es pésima, hay que reconocerlo.

Aunque Gattás dice que tampoco se trata de perjudicar a los trabajadores lo que se busca es defender los derechos de los que menos ganan y otra vez le doy la razón porque la verdad hasta un sindicato de familias y de negocios se ha vuelto esa organización en donde la venta de espacios está a la orden del día y donde con o sin preparación se da de alta a nuevos miembros todo a cambio de unos buenos pesos.

Sorprende cuando refiere que existen dos trabajadores que ganan más que él y de por vida; “No se me hace justo, porque tienen dobles plazas y eso lo dejaron desde 10, y 15 años atrás, eso es un vicio”, claro está que hubo complicidad o arreglo con quienes en ese tiempo gobernaban con tal de llevarse la fiesta en paz con los líderes de esa agrupación.

Por lo pronto asegura que va a romper los vicios sindicales y a proteger al trabajador y a quien menos gana y ojalá que en esa buena intención reconozca el trabajo de personal que por muchos años ha desempeñado una labor bajo el esquema de contrato, que precisamente por vicios o capricho de ese corrupto sindicato no ha podido obtener su seguridad laboral, digo.

TRES. – El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, encabezó la reunión de apertura de la auditoría externa, a cargo de la acreditadora noruega DNV, para la certificación del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015.

Guillermo Mendoza Cavazos resaltó la importancia que la UAT, otorga a este sistema, y refiere que una parte de esta auditoría se centra en la identificación de mejoras en los procesos internos, los cuales definen la forma de trabajar y brindan retroalimentación para lograr un mejor desempeño y otorgar servicios de mayor calidad.

“Como parte de los cambios y la evolución que hemos buscado durante este periodo, esta auditoría complementa la seriedad al cumplir de la mejor manera los procesos de evaluación que nos ayudan a mejorar”, dijo el rector de la UAT, en esta reunión que se realizó de manera virtual.

El sistema de gestión abarca la prestación de servicios de educación de nivel superior, así como la gestión de políticas y normativas de la administración central aplicables a las dependencias de educación superior y áreas dependientes de la UAT.

El auditor José Luis Almanza detalló que con este proceso de auditoría periódica número dos se cierra el ciclo de certificación por parte del organismo acreditador DNV y agrega que el objetivo es determinar la conformidad que guarda el sistema de gestión de la UAT con la norma ISO 9001-2015, así como evaluar su efectividad para asegurar que cumpla los requerimientos estatutarios regulatorios y contractuales que le son aplicables y que alcanzan los objetivos especificados.

Insisto, Mendoza Cavazos, le imprime su sello personal a la UAT y no descuida el área académica, las necesidades de las facultades y las Unidades Académicas menos los procesos de certificación como el que se menciona.