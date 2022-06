Denuncia PAN a diputados de Morena ante la Fiscalía por vandalismo en Congreso

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La actitud agresiva y destructiva de los

diputados de Morena en el Congreso de Tamaulipas no puede pasar por

alto, porque están pisoteando su compromiso con los tamaulipecos, a

quienes les deben respeto, señaló el presidente del PAN Tamaulipas, Luis

René Cantú Galván.

En rueda de prensa acompañando al Grupo Legislativo de Acción Nacional,

Cantú Galván dio a conocer que interpusieron una denuncia contra los

diputados de Morena por los actos de violencia y vandalismo que

generaron recientemente en el Congreso de Tamaulipas.

“No permitiremos que vengan a pisotear a los empleados y dañar al

congreso, y no solo eso, sino también al pueblo de Tamaulipas, con

quienes tienen un compromiso, son cosas que no pueden seguir pasando. No

pueden confundir a la ciudadanía con sus mentiras, pero con estos actos

vemos quienes son y quienes no, vemos quienes son los que llevan al

congreso a este denigrante momento, son las y los diputados de Morena”,

señaló el líder del Acción Nacional en Tamaulipas.

Por su parte el presidente de la Junta de Coordinación Política

(Jucopo), Félix García Aguiar precisó que la denuncia que interpusieron

fue contra el diputado José Alberto Granados, Magaly Deandar, José Braña

Mojica, Eliphalet Gómez, Humberto Prieto, Juan Ovidio García y Úrsula

Salazar Mojica.

La denuncia fue presentada el día de ayer por la comisión de hechos que

pueden ser constitutivos del delito de Atentados contra la Soberanía,

Rebelión, Sedición y otros Desdenes Públicos, Asonada o Motín,

Desobediencia, Resistencia y Coacción de Particulares, Coalición,

Provocación o Apología del Delito, Abuso de Autoridad y Daño en

Propiedad.

“No vamos a pasar por alto ningún acto de vandalismo o incitación a la

violencia que se ha presentado por parte de algunos diputados y

diputadas de Morena, ayer presentamos las denuncias correspondientes y

que llegue hasta las consecuencias que por ley corresponde, no vamos a

tolerar que se cometan actos que pongan en riesgo a los medios, a los

ciudadanos y a los empleados”, expuso.

Señalaron que seguirán trabajando como siempre por las familias, siempre

privilegiando el diálogo e hizo un llamado a los legisladores para

continuar haciendo lo que los tamaulipecos esperan; construir

herramientas legislativas para su bienestar.