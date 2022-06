Se caerá la elección en Tamaulipas, asegura Luis René Cantú Galván Cachorro.

* .- Sentencia presidente del PAN que volverán a ganar nueva elección

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Partido Acción Nacional presentó un recurso de inconformidad en contra de los resultados del cómputo estatal de la elección de gobernador del estado de Tamaulipas en el proceso electoral 2021-2022, ante la serie de irregularidades detectadas durante el mismo, elementos suficientes para que se realice una elección extraordinaria en Tamaulipas.

En rueda de prensa el presidente del PAN Tamaulipas, Luis René Cantú Galván, el candidato César “Truko” Verástegui y el encargado legal, Marco A. Baños Martínez, dieron a conocer que una vez que se realizó una revisión exhaustiva toda la información con relación a la elección se encontraron una serie de aspectos que deben ser revisados por los Tribunales Electorales.

La impugnación se presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas y con base a la determinación se acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El abogado electoral, Marco Baños Martínez, explicó que hay un conjunto de elementos que demuestran la intervención de diversos grupos del crimen organizado en apoyo directo a la candidatura del partido Morena.

Otra ruta de los argumentos de impugnación, es la intervención de servidores públicos suficientemente acreditada, ellos tuvieron un conjunto amplio de intervenciones que generaron apoyos ilegales a la candidatura de Morena, lo cual está prohibida.

Dijo que hay precedentes que ese hecho ha llevado a la anulación de elecciones y refirió el caso de la nulidad de la elección a gobernador de Colima en 2015 y se tuvo que repetir la elección.

“Estamos dentro de los plazos y de las formas, se tiene derecho constitucional y derecho legal, es impreciso en términos

constitucionales decir que si hay más de cinco puntos de diferencia el

resultado es definitivo y no hay nada que hacer, si hay irregularidades

debe analizar el tema el tribunal”, precisó.

Luis René Cantú Galván, presidente del PAN Tamaulipas, indicó que las pruebas de las irregularidades están a la vista y es gente de ellos mismos quienes las han expuesto y dado a conocer.

“Hay irregularidades espantosas, poner como funcionarios de casilla a sus siervos de la nación, beneficiarios puestos como representantes y casilleros, ¿creen que no hubo amenaza?, ¿que no pudo realmente el gobierno federal haberse metido en esto?, y más allá de que hay pruebas hoy se atreven a decir que es una mentira, pero no lo es, porque alguien de la talla de Porfirio Muñoz amigo, compañero de Andrés Manuel sale a decir que sí está vinculado morena con el crimen, que sí financiaron su campaña¨, enfatizó.

Señalaron que se continuará con el proceso en base a derecho, confiados en que existe la posibilidad de un resultado diferente.