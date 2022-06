Ecología Municipal de Victoria impone multa a empresa por faltante de información

Por David Zarate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.- La Dirección de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Transporte Municipal de Victoria, emitió una multa en septiembre del 2019, a la empresa Operadora de Sites Mexicanos, por no aportar la totalidad de una información requerida sobre la instalación de una antena de telefonía celular, sin embargo no preciso cual es esa información faltante, por lo que mediante la ejecutoria 84/2021 Magistrados Federales otorgaron el amparo, deje insubsistente la resolución.

Gerónimo Luis Ramos García, secretario en funciones de Magistrado, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, determino que, la autoridad municipal, considera no cumplido el requerimiento por no haber aportado la totalidad de la información requerida, pero también presupone la existencia de irregularidades, sin embargo, no es clara en señalar con precisión, cuál de estas razones es el motivo de la infracción o si ambas lo son.

El 25 de septiembre del 2019, el Municipio le impuso la multa a la empresa Operadora de Sites Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, ante ello recurre al juicio de amparo, el cual fue resuelto por el Juzgado Primero de Distrito en Victoria el 27 de febrero del 2020, al emitir la sentencia del juicio de amparo 1999/2019, en la cual sobresee (no otorga amparo, pero tampoco lo niega), la negociación presenta recurso de revisión.

Gerónimo Luis Ramos García, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, respecto a la omisión de aportar la totalidad de la información solicitada, la autoridad responsable no es precisa en indicar cuál fue la información o documentación que no se allegó, ya que de manera genérica realiza esa afirmación pero sin aclarar a cuál información en concreto se refiere pues con ello se da elementos para analizar y cuestionar si esa información era relevante o no para demostrar que la construcción verificada se llevó a cabo de manera legal.

Tampoco señala en qué precepto legal se encuentra prevista esa infracción, toda vez que si bien cita el artículo 277 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, lo cierto es que dicho artículo contiene once fracciones y cada una establece supuestos distintos, ante ello, el pleno judicial, revoca la sentencia y otorga el amparo para que la autoridad municipal, deje insubsistente la resolución de 25 de septiembre de 2019.