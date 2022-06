Américo, la urgencia de recuperar las instituciones

Por Benjamin Vallejo Sanchez/El Paredón

Cuando el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirma que una de sus prioridades, apenas empiece su gobierno, será recuperar las instituciones del Estado para ponerlas al servicio del pueblo, está poniendo el dedo en la yaga de un gran problema que en esta administración de Cabeza de Vaca se convirtió en un Cáncer, que hizo metástasis y causó un gran daño en las propias elecciones a través de persecuciones y acosos judiciales injustos.

Qué significa recuperar las instituciones?.

Sobre todo, que los órganos de justicia como la Fiscalía General de Justicia, Poder Judicial dé Tamaulipas, Auditoría Superior del Estado, órganos autónomos, incluyendo Tribunal Electoral, IETAM y otros, respondan a los intereses de la ciudadanía, y no a una runfla de mafiosos que desde el gobierno estatal aplicaron la ley para perseguir a enemigos políticos y saciar ambiciones mezquinas y perversas.

Cómo sostener un Fiscal de Justicia (Irving Barrios) que inventó y creó carpetas de investigación a inocentes, incluyendo a los hijos del ahora gobernador electo?.

Cómo sostener al Auditor Superior del Estado (Jorge Espino Ascanio) que utilizado el cargo para amenazar, acosar, chantajear a alcaldes para que operen y sirvan a los intereses del PAN y su gobernador?.

Cómo tener una relación sana con un poder judicial del Estado (Horacio Ortiz, Gloria Garza y Omehira López), que han utilizado la institución para corromper y torcer la ley a su antojo?. Cómo sostener un Fiscal Anticorrupción (Raúl Ramirez Castañeda) que usó el cargo para inventar cargos a los adversarios del régimen?.

Qué hacer con el IETAM y El Tribunal Electoral que fueron omisos, cómplices y se pusieron de tapete para que el gobernador y su candidato el “Truko”Verástegui los pisoteara y cometieran todo tipo de delitos electorales?.

Las instituciones en Tamaulipas están prostituidas y secuestradas por personajes que han hecho mucho daño a la gente; por eso es urgente arrebatárselas e iniciar juicios y castigos para quienes hoy están al frente. No es una tarea fácil porque de manera perversa legislaron a través de un Poder Legislativo que también traicionó al pueblo, para seguir en el poder, pero la fuerza moral de los votos de Américo Villarreal y el apoyo de la Federación, serán suficientes para acabar con estas lacras que tantos perjuicios y agravios han ocasionado a la sociedad tamaulipeca. Cuando Américo Villarreal Anaya, habla de recuperar las instituciones, es porque sabe que la transformación de Tamaulipas debe empezar por ahí, por poner al servicio del pueblo, al gobierno y sus instituciones.

No será fácil, insistimos, pero cuando hay voluntad, todo se logra y Américo, tiene el temple para lograrlo.