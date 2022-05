Desarrollan modelo matemático para predecir precios futuros del agave

De acuerdo con datos históricos del Consejo Regulador del Tequila (CRT), desde el año 2009 el precio del agave se ha incrementado año con año de forma exponencial hasta llegar al récord históricos de más de 30 pesos por kilo en años recientes.



Con el objetivo de contar con herramientas que permitan proyectar estrategias para asegurar el suministro de Tequila, investigadores de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) desarrollaron un modelo matemático multivariable capaz de predecir el precio futuro del agave.



Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la cadena productiva Agave – Tequila es el precio fluctuante del Agave Tequilana Weber variedad azul, materia prima para la producción de Tequila.



El proyecto de investigación es liderado por el Dr. Armando Campos Rodríguez, Profesor-Investigador y tuvo la participación del Mtro. David E. Aguilar Hernández, egresado del programa de Maestría en Procesos del Tequila, y el QFB. Walter M. Warren Vega, egresado del programa de Químico Farmacéutico Biólogo; así como con la colaboración de la Dra. Ana Itzel Zárate Guzmán, el Dr. Marco Antonio Zárate Navarro y el Dr. Luis Alberto Romero Cano, profesores-investigadores del Departamento de Ciencias Biotecnológicas y Ambientales de la UAG.



A partir del análisis estadístico de datos históricos proporcionados por el CRT, fue posible proponer un modelo matemático que contempla como variables aspectos ambientales, económicos y sociales.



Las variables seleccionadas para la medición fueron el inventario de plantas disponibles, la producción total de tequila, el valor de cambio de dólar y la precipitación anual acumulada.



El modelo propuesto permite predecir de forma confiable escenarios futuros, información que será de gran utilidad para que la cadena productiva Agave-Tequila pueda desarrollar una planeación estratégica que permita a la industria tequilera mantener su ritmo de crecimiento constante y asegurar la calidad del producto.



Así también, esta información permitirá aumentar los beneficios para todos los participantes de la cadena productiva.



Estabilidad del precio

Se estima un periodo de cinco años de estabilidad del precio del agave con ligeros incrementos y posteriormente, a partir de 2024, el precio comenzará a disminuir de forma gradual.



Los académicos informaron que “es importante mencionar que el modelo tiene una mejor estimación en los primeros años y conforme avanzamos en los años de estimación disminuye, por lo que es fundamental actualizar la base de datos año con año para que estime el precio futuro de forma adecuada”.



Las fluctuaciones que pudiera sufrir el precio pueden estar asociadas a desabastecimientos debido a escenarios extraordinarios que pueden ocurrir por el cambio climático o crisis económicas mundiales, por lo que las estimaciones no deben considerarse invariables por ningún motivo.

Finalmente, las perspectivas de la investigación mencionan que si bien las variables propuestas son las que presentan mayor impacto y su empleo dentro del modelo matemático logra predecir satisfactoriamente las fluctuaciones en el precio del Agave tequilana Weber variedad azul, éstos no son los únicos factores por considerar.



Los actos delictivos asociados con el robo de plantas es un factor clave que debe estudiarse a profundidad para obtener datos confiables y de esta forma puedan ingresarse esta información en el modelo.



Asimismo, el seguimiento de factores clave para el correcto crecimiento de la planta deben estudiarse detalladamente, algunos de ellos son las condiciones climáticas nocturnas y la presencia de enfermedades en los campos de cultivo, el correcto monitoreo de estos parámetros permitirá establecer una base de datos históricos útil para robustecer el modelo matemático y mejorar la estimación del precio futuro.



La discusión de los resultados obtenidos se encuentra publicada como artículo científico de acceso abierto en la revista Foods, de la Editorial MDPI, bajo el título “Development of a Predictive Model for Agave Prices Employing Environmental, Economic, and Social Factors: Towards a Planned Supply Chain for Agave-Tequila Industry”.

Se puede acceder al documento completo a través de la siguiente dirección:

https://www.mdpi.com/2304-8158/11/8/1138