¡Justicia! ¿Para quién?

Por: Lazaro Edain Espinosa Zapata

Te imaginas que un día estas en tu casa, platicando sobre tus planes a futuro y tienes todo el cariño familiar que necesitas, sobre todo el apoyo incondicional para continuar tu vida y tu futuro, porque solo tienes 17 años. Eres muy joven aun, y tienes toda una vida por delante. Pero tambien tienes contigo un miniretrato de ti, porque ya eres ejemplo y responsable de una vida; tu pareja está enamorada y te ha propuesto matrimonio para que unan sus vidas, trabajen y juntos poder sacar delante a esa pequeña que llegó con anticipación.

Ese día sales de tu casa para realizar parte de los prepartivos; tus padres y tus tíos tambien se encuentran emocionados y te han apoyado para que puedas tener un futuro con toda la seguridad posible, para ti y para tus hijos. Además toda la comunidad, se ha enterado sobre el evento que ha de cumplir uno de tus más grandes sueños como mujer, y que te han ofrecido todo el apoyo incondicional, porque saben de tu presencia y de tu persona, al igual que el respeto para tu familia.

Pero esos sueños, esa ilusión, esas ganas de formar una familia se han esfumado en tan solo un segundo, por la irresponsabilidad de una persona. Hoy no queda nada de ti, nada de tu familia, no es momento de fiesta y no te verán recorrer, ni bailar con ese vestido blanco que tanto te hacia ilusión. Solo ha quedado dolor e impotencia, solo le han dicho a tu familia que estas inreconocible y todos los que viajaban contigo tambien, que de tu cuerpo solo han quedado unos restos, pero que no pueden identificarte porque hacen falta pruebas de ADN para poder saber si esos restos son los tuyos.

Tu familia llora tu perdida y la de todos los que contigo iban, dejaron un vacio que ni el dinero lo puede remplazar, lloran porque no volverán a verte, lloran porque el fuego que provocó el fatal accidente no solo acabó con tus sueños, sino tambien con tu vida y eso es algo inrreparable.

Esto es un poco de la historia que han vivido las familias de los ejidos El Sauz y Las Pilas, del municipio de Jaumave, quienes viajaban en una camioneta y perecieron en el fatal accidente carretero del kilometro 18, Rumbo Nuevo, Jaumave-Cd. Victoria. Ha pesar de las denuncias interpuestas por las familias para encontrar a los responsables y hacerse cargo de los daños materiales, la respuesta a su demanda todavía no ha sido resuelta, situación que ha creado indignación entre la población.

El calvario lo han vivido desde aquel fatal 20 de abril hasta la fecha, pues las investigaciones no avanzan y por lo tanto, la justicia no llega para las familias. Aunque pareciera karma, porque según las familias hace más de 30 años vivieron un evento parecido, solo que en esa ocasión si hubo sobevivientes, hoy lamentablemente solo sobreviven un joven de 16 años y un adulto mayor que no realizaron el viaje.

Pero nuestro razonamiento es que los accidentes se pueden prevenir, claro que se necesita de toda una estrategia e inversión para capacitar a todos los conductores de carga pesada, para evitar que suceda precisamente este tipo de accidentes. Sin embargo, los gobiernos se han deslindado de toda responsabilidad, dejando en manos del sector privado este tipo de acciones, que como es claro, pocos concecionaros o dueños se procupan por atender y resolver, pues solo les preocupa: su ganancia.

Hoy las familias claman justicia, una justicia real, no inventada ni producto de la imaginación para tratar de concluir el caso y dar carpetazo a la investigación. Claman por sus familias que ya no volverán a ver, es preciso decir que a pesar del calvario vivido por las familias y la solidaridad de los ejidos aledaños que visitaron en su última morada a los fallecidos, ahora es indispensable que eleven la voz para que la justicia llege pronto y no quede como un caso olvidado o como muchos otros que no han resuelto.

Tambien, es necesario exigir mayor seguridad, más señalamientos en las carreteras y retenes que se encargen de atender el estado de los conductores para evitar que más tragedias como estas pasen y enlute a las familias, porque hoy fueron 9 personas, pero no se descartan todas aquellas que han muerto por la imprudencia de camiones de carga o porque sus conductores se encontraban en un estado inconveniente por efecto de sustancias ilegales. Para conseguir justicia es necesario la unión de las familias y de todo el municipio, en solidaridad del caso, pues solo así se podrá avanzar con la investigación y castigar a los verdaderos culpables.

