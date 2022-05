Truko es la única opción para mantener la seguridad en Tamaulipas: Marko Cortés

En reunión con la estructura electoral del partido azul, el dirigente nacional muestra su incondicional apoyo a César Truko Verástegui.

Matamoros, Tam. – “En esta elección del 05 de junio no solo se juega la gubernatura de Tamaulipas, lo que está en juego es la seguridad, paz y tranquilidad de los tamaulipecos, esto se logrará defendiendo, con el voto, nuestro estado de las políticas fallidas de la 4T”, mencionó Marko Cortés, dirigente nacional del PAN en Reynosa ante cientos de integrantes de la estructura electoral de su partido se dieron cita para manifestar su apoyo a César Truko Verástegui.

“Tenemos un excelente candidato. Lo he escuchado debatir, lo he escuchado argumentar, lo he escuchado contestar cuestionamientos a los medios de comunicación en relación a las acciones y propuestas en temas de seguridad, de agua, de empleo e inversión; él si es la opción para Tamaulipas”, aseveró Cortés durante al dirigir algunas palabras hacía los militantes asistentes al evento del día de ayer.

Marko Cortés mencionó que Tamaulipas el tema de seguridad el estado ha avanzado mucho. Le recordó a los asistentes los años cuando después de las 10 de la noche había toque de queda implícito y nadie podía circular por las calles y carreteras libremente. Comentó que de la mano de la actual administración se ha avanzado y, aunque falta mucho por hacer, el mantener mano firme y continuidad es lo que asegurará la seguridad de los tamaulipecos.

“Soy testimonio de lo que pasa en mi tierra, en Michoacán, en donde a partir de la llegada del gobierno de MORENA los grupos delictivo se expandieron, están controlando el corte de limón, de mango, aguacate, fresas, zarzamora” expresó Cortés enérgicamente.

El líder del partido reiteró que el gobierno de MORENA con su política de “abrazos” no pone orden ni acata la ley.

También durante su discurso, celebró los avances en materia de seguridad en el estado, “lo reconocemos porque los datos oficiales ahí están señoras y señores, de ser de las carreteras más inseguras del país hoy las carreteras de Tamaulipas son de las más seguras de todo México” puntualizó.