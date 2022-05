Afirma Marko Cortés que Américo debe estar frente a las autoridades…no pidiendo el voto

– Gobierno federal está solapando corrupción en la campaña del candidato de Morena: Marko Cortés

Matamoros, Tam.- Américo Villarreal Anaya debería tener vergüenza y responsabilidad y en estos momentos debería estar frente a las autoridades respondiendo por las acusaciones en su contra, no pidiendo el voto de los tamaulipecos, aseguró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

De gira por la frontera de Tamaulipas, el máximo dirigente del Partido Acción Nacional dijo: “Hay señalamientos muy puntuales que involucran también a Mario Delgado (dirigente nacional de Morena) que no han contestado y la Fiscalía no los ha citado y mucho menos investigado, hay encubrimiento y al tratarse de un delito electoral, de un delito federal, estamos viendo la mano del gobierno federal obstaculizando la justicia”.

Calificó de preocupante la participación del crimen organizado en el proceso electoral, como es el caso de Morena en Tamaulipas y su candidato a gobernador, quienes han recibido financiamiento ilegal a través de empresas fantasmas del hoy finado “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona Angulo.

Señaló que existen las evidencias de que Américo recibió, a través de su hijo Francisco Humberto Villarreal Santiago, al menos 20 millones de dólares en depósitos bancarios en una cuenta de Ámsterdam, Holanda, pese a ello, a las denuncias, la Fiscalía General de la República no ha hecho nada al respecto.

“Lo que le preguntamos a Américo es muy sencillo, que diga si sí o si no es cierto, de ser un tema real no puede ser un candidato a gobernador; Américo debe estar frente al Ministerio Público y no frente a los tamaulipecos pidiendo el voto”, dijo Cortés Mendoza.