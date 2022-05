Apoyan maestros transformación de sociedad: Rigoberto Guevara

* Entrega de medallas “Rafael Ramírez” e ”Ignacio Manuel Altamirano” a profesores con 30 y 40 años de servicio en Tamaulipas.

El trabajo en el entorno escolar que desarrollan los maestros es importante en la vida social, ya que transforma no solo la conciencia de los alumnos, también lo hace en la familia y en la comunidad, sostuvo el Secretario General del SNTE en Tamaulipas, profesor Rigoberto Guevara Vázquez.

La labor del docente no es fácil, el maestro influye en la conciencia de los alumnos, la familia y la sociedad en el país y todo este trabajo se hace desde la escuela pública, agregó el líder del magisterio sindicalizado al participar en la Ceremonia de entrega de estímulos y medallas al Mérito docente 2022, en el marco de la celebración del Día del Maestro.

En el evento, fueron entregadas las medallas; “Ignacio Manuel Altamirano” por cuarenta años de servicio; y la medalla “Rafael Ramírez” a trabajadores de la educación que suman 30 años de labores docentes.

“Esta medalla simboliza un valor de la lucha y la entrega por el reconocimiento de lo que más queremos que es, ser maestro”, señaló.

Durante su intervención, el Secretario General del SNTE resaltó que, hay en este momento un análisis serio y profundo para conocer cuál es el monto del incremento salarial en las percepciones económicas que recibirán los maestros.

El Consejo Nacional está en ese análisis, nosotros esperamos que la respuesta del gobierno federal dignifique la labor de los trabajadores de la educación y que el salario debe de El líder del magisterio tamaulipeco recordó en el evento a aquellos trabajadores de la educación que, no pudieron estar presentes debido a que durante la pandemia del COVID – 19, perdieron la vida en los últimos años.

Recordar a aquellas y aquellos compañeros de la educación que quizás pudieron haber estado acompañándonos, pero que por situación de pandemia y otras cosas de la vida no están con nosotros, para ellos nuestro reconocimiento hasta el cielo, dijo.

Por su parte Jorge Miguel Cotakatzenstein, representante del profesor

Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del SNTE; reconoció la entrega y dedicación, por más de cinco años ha encabezado al frente del SNTE en Tamaulipas el profesor Rigoberto Guevara Vázquez.

México necesita de una educación moderna, equitativa, humanista y fraterna, dijo a los educadores que fueron reconocidos por sus 30 y 40 años de servicio a quienes además señaló que han sembrado la semilla del saber en las nuevas generaciones lo que además es un gran compromiso una gran responsabilidad.

El representante del CEN del SNTE en Tamaulipas agregó que, existe la certeza de que un buen ciudadano hace en las aulas ya que desde ahí se aprende a respetar la ley y a fortalecer la justicia.