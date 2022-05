Me la voy a partir por ustedes: César Truko Verástegui

Candidato de “Va por Tamaulipas” sostiene reunión con Sindicato de Trabajadores en Transportes Terrestres

Altamira, Tam.- En reunión con integrantes de los Sindicatos de Trabajadores en Transportes Terrestres y de Albañiles, el candidato a gobernador César Truko Verástegui hizo una promesa: “A ustedes amigos les digo así como ustedes se la han partido, así como ustedes han trabajado, así me la voy a partir por todos ustedes”.

Reconoció el esfuerzo que día a día hacen los integrantes de estos sindicatos, quienes deben trabajar de noche y madrugada para cumplir con el sustento de sus familias, y afirmó que como gobernador seguirá trabajando para lograr más avances en seguridad, para que tengan la certeza de que saldrán y regresarán con bien a sus hogares.

Al dirigirse a los miembros del Sindicato de Albañiles, mencionó también es su compromiso otorgarles estabilidad social; asimismo reiteró que es un hombre que reconoce el esfuerzo del trabajo de los hombres que se dedican a la construcción.

“Me comprometo primero a no olvidarme de ustedes, me comprometo a trabajar por ustedes, me comprometo a seguir trabajando por la estabilidad social de la que hoy gozamos”, les dijo Truko Verástegui al momento de señalar que la seguridad es un tema en el que se tiene que trabajar todos los días, “no es como construir un puente y ya quedó resuelto el problema, no, en esto tenemos que esforzarnos todos los días para seguir avanzando”, afirmó.

Durante su gira por la zona sur de Tamaulipas César Verástegui es acompañado por las diputadas federales Rosa María González Azcárraga y Margarita Zavala, ex primera dama de México.