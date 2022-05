Ordena INE suspender spot por incurrir en calumnias contra Américo

Ciudad de México.-Por falso e incurrir en calumnias en contra del candidato de Morena, PVEM y PT, Américo Villarreal Anaya, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó suspender la difusión en radio y TV de un spot del PAN que atenta contra la imagen del aspirante guinda.

A través de un comunicado oficial el órgano electoral, declaró procedente la medida cautelar solicitada por Morena contra el PAN, por la difusión del promocional denominado CAM TAM S3, en su versión para televisión y radio, ya que se incluyen afirmaciones y elementos que calumnian en perjuicio de Morena y su candidato a la gubernatura, falseando un vínculo del candidato con un cártel huachicolero de Tamaulipas, y los hermanos Carmona.

El INE determinó que no se pueden realizar señalamientos relacionando a partidos político o a sus candidaturas con el crimen organizado, sin que haya sentencia que haya determinado su culpabilidad.

Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos de la consejera Claudia Zavala y del consejero Ciro Murayama, así como de la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral considero procedente el dictado de medidas cautelares en tanto que, en apariencia del buen derecho, las expresiones y señalamientos que se hacen podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos contra Morena y su candidato a la gubernatura de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya.

Explica que si bien en el spot se utiliza la palabra «Presuntamente» antes de empezar con todos los señalamientos que se hacen en el mismo, ello no inhibe el impacto negativo de relacionar con hechos delictuosos de gran impacto (delincuencia organizada, robo de hidrocarburos) al partido político en mención y a su candidato a la gubernatura del estado, lo que podría constituir una calumnia.

Los señalamientos contenidos en el spot no están amparados en la libertad de expresión, aunado a que por el contexto que se vive en el estado de Tamaulipas, el señalamiento de que un partido político o candidato está relacionado con la delincuencia organizada podría afectar el orden público.