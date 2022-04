Se revelan taxistas contra choferes de Uber y Didi

Ramón Mendoza S.

Choferes de taxis de la Central de Autobuses en Ciudad Victoria, han prohibido el acceso a esta inmueble de todas las unidades pertenecientes a las plataformas digitales de Uber y Didi por ser una competencia desleal, lo que podría terminar en un posible enfrentamiento de mayores dimensiones.

José Luis Rodríguez, representante de los 40 concesionarios y choferes adscritos a este inmueble, dijo que en caso de que sus competidores sean renuentes a respetar este recinto, habrán de obligarlos a la “fuerza”.

“Pues en caso de que no quieran respetar esta medida, los obligaremos a la fuerza a no entrar a recoger pasaje aquí en la Central, que lo hagan allá en la calle, pero aquí adentro donde nosotros si pagamos una renta no lo permitiremos”, aseveró.

Destacó que los servicios por aplicación les han “quitado” hasta el 60% de la clientela y que, de seguir con ese ritmo, en poco tiempo, los taxis convencionales podrían entrar en crisis severa.

“Seguimos en total desventaja, ya que el sector del taxi está sujeto a una serie de obligaciones mientras que el otro servicio que se ofrece a través de aplicaciones no necesita cumplir con nada de la ley, sobre todo aquí en la Central Camionera donde cada uno de nosotros pagamos a la administración mil pesos mensuales o sea 40 mil mensuales”, señaló.

E insistió: “Si ellos a la fuerza se quieren meter, nosotros a la fuerza los vamos a sacar”.

El dirigente de los taxistas de la Central de Autobuses en la Capital, dejó claro que a como dé lugar impedirán el acceso a los autos de plataforma, como Didi o Uber, dejen pasaje dentro de este lugar, lo pueden hacer, pero deben hacerlo afuera.

“Por lo pronto, vamos a poner unos señalamientos, donde los de plataforma no pueden entrar. Y pues los compañeros están y si provocan ellos, vamos a tratar de defendernos nada más”, dice.

Agregó que, desafortunadamente, la Secretaría de Transporte sabe de la problemática y no va a intervenir.