Alcalde de Reynosa ordena «cacería» contra automovilistas, inventan multas.

* Tránsitos hasta inventan multas a conductores para ganarse la comisión ofrecida por el «Makito».

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Reynosa, Tam.– Contraproducente resultó la medida del alcalde Carlos Peña Ortiz, para combatir la corrupción en Tránsito y Vialidad, pues con el supuesto «estímulo económico» que ofreció a los agentes desató una «cacería» fuera de lo normal en contra de automovilistas.

En la última sesión del Cabildo, del mes de Marzo, se aprobó la entrega de un estímulo económico del 10 por ciento sobre las multas pagadas a los elementos de Tránsito y Vialidad, situación que en su momento fue rechazada por regidores de oposición porque argumentaron que eso desataría una «cacería»

Y tenían razón, pues a menos de un mes de aprobada la propuesta del Alcalde Peña Ortiz, ya desbordan las denuncias y quejas por los abusos de los agentes de Vialidad quienes inventan hasta infracciones para aplicar multas y recibir su comisión.

Las víctimas favoritas de los agentes de Vialidad son los clientes de bares, antros y cantinas de esta ciudad fronteriza a quienes «cazan» en cuanto salen de esos lugares, situación que ya está provocando perdidas económicas a propietarios de este sector productivo.

Y esque muchas personas argumentan en redes sociales que prefieren quedarse en su casa «haciendo carnita asada» que salir a divertirse a algún antro y tener qué enfrentarse a situaciones de inseguridad, y también a los agentes Tránsitos.

Por esta situación, el líder social y político, Mauricio de Alejandro, ofreció su apoyo a todas las personas que han sido víctimas de los Tránsitos, para ayudarles a interponer denuncias ante las autoridades competentes.

En sus redes sociales, el joven político y empresario aseguró qué son muchísimos los casos que ha recibido de abuso de autoridad de Tránsitos municipales.

«Así que a falta de autoridad su servidor y equipo de trabajo estaremos recibiendo quejas de los afectados a quienes se les invente una infracción, se les pida mordida de cualquier nivel desde Tránsito hasta directivo o juez».

«Su servidor estará poniendo las denuncias formales en Contraloría del Municipio ya que los casos de abusos está por los cielos».

Para concluir Mauricio de Alejandro asegura que el ofrece su apoyo sin lucro y sin fines políticos, «Solo lo hago por qué no es lo mismo la crítica con ojos que con manos». Pone a disposición de la ciudadanía su número celular 8992124661 para recibir las denuncias. «Exijamos solo lo justo, si cometemos errores lo pagamos, si no que no nos carguen la mano».