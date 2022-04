Avanza el IETAM en la organización de los debates rumbo a la elección para la gubernatura del Estado

En el marco de la sesión extraordinaria No. 17 celebrada la tarde de este jueves 4 de abril, las y los consejeros electorales aprobaron, por unanimidad de votos, tres importantes acuerdos: uno de ellos es la modificación al diseño de la boleta electoral, así como de la documentación electoral con emblemas a emplearse en el Proceso Electoral 2021-2022; un segundo Acuerdo fue la designación de la y el moderador que habrán de participar en los debates a la gubernatura; un tercer Acuerdo fue el relativo al número adicional de boletas a imprimir, así como la impresión de los elementos que conforman el Paquete Electoral Postal (PEP) para la votación de las y los tamaulipecos desde el extranjero.

En el asunto relativo a las personas que participarán como moderadoras para los dos debates entre las candidaturas a la gubernatura del Estado, a propuesta de la Comisión Especial de Debates, que preside la Consejera Electoral Marcia Laura Garza Robles, se aprobó la designación de Ana María Lomelí, como moderadora del primer debate a celebrarse el próximo 24 de abril; y, Javier Solórzano Zinser, como moderador del segundo debate, que se llevará a cabo el 22 de mayo. En su intervención, la Consejera Presidenta de la Comisión Especial de Debates, Garza Robles, añadió que con ambas designaciones se cumple con los perfiles idóneos, señalando adicionalmente que, en su momento, los moderadores habrán de recibir capacitación con el propósito de conocer el formato y los temas que se abordarán en estos ejercicios democráticos.

Otro de los Acuerdos aprobados es el relativo a la impresión de los elementos que conforman el Paquete Electoral Postal para la votación de las y los tamaulipecos que radican en el extranjero, quienes participarán por vez primera en la elección de la gubernatura del Estado, así como el número adicional de boletas y documentación que se imprimirá para la ciudadanía residente en el extranjero que eligió la modalidad de votación postal.

Sobre este tema, la Consejera Electoral Deborah González Díaz, Presidenta de la Comisión de Voto en el Extranjero, refirió que entre las actividades de esa Comisión en esta cuarta fase de trabajo consiste en la producción y entrega de los materiales electorales postales, que se harán llegar a la ciudadanía a partir del 25 de abril próximo, para atender en tiempo y forma las 725 solicitudes nominativas de inscripciones por la vía postal, más los 15 tantos adicionales que señala la normatividad correspondiente, a fin de atender cualquier incidencia de envío recepción o alguna resolución del TEPJF que resulte con motivo de la interposición de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y que, por tanto, requieran de algún envío extraordinario, mencionó la Consejera.

En otro tema, el órgano colegiado conoció el informe relativo a la verificación de la funcionalidad de las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y los materiales electorales de los 22 consejos distritales.

En el marco de esta sesión extraordinaria, el Pleno del Consejo General conoció cinco proyectos de resolución mediante los cuales se resolvieron ocho procedimientos especiales sancionadores, resultando todos como improcedentes. En primer término, de manera acumulada se resolvieron los procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves PSE-17/2022, PSE-22/2022, PSE-23/2022 y PSE-27/2022, instaurados con motivo de las denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional en contra del C. Américo Villarreal Anaya, en su carácter de precandidato del partido político morena, al cargo de Gobernador del Estado de Tamaulipas, por la supuesta comisión de las infracciones consistentes en actos anticipados de campaña y colocación de propaganda no elaborada con material reciclable; así como al mismo partido político (morena) por culpa invigilando.

En el expediente PSE-34/2022, instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional, en contra del partido político morena y del C. Américo Villarreal Anaya, precandidato del citado partido político al cargo de Gobernador del Estado de Tamaulipas; y del C. Ernesto Palacios Cordero, Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de referido partido, por la supuesta infracción consistente en actos anticipados de campaña, se resolvió la inexistencia de las presuntas infracciones denunciadas.

Otro de los expedientes resueltos como inexistente es el PSE-35/2022, instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional, en contra del C. Javier Villarreal Terán, Diputado del H. Congreso del Estado de Tamaulipas y del C. Américo Villarreal Anaya, en su carácter de precandidato del partido político morena, al cargo de Gobernador del Estado de Tamaulipas, por la supuesta comisión de la infracción consistente en actos anticipados de campaña; así como en contra del referido partido político, por culpa in vigilando.

En el expediente PSE-36/2022, instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por la C. María Luisa García Medina, en contra del C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, por la supuesta comisión de la infracción consistente en promoción personalizada, fue resuelto también como improcedente.

Finalmente, en el último asunto del Orden del Día, se resolvió el expediente PSE-37/2022, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional, en contra del C. Juan Ovidio García García, en su carácter de Diputado del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, por la supuesta comisión de la infracción consistente en promoción personalizada, así como al partido político morena por culpa in vigilando, resolviéndose como inexistentes las presuntas infracciones denunciadas.

