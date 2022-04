Carlos Fernández ‘se faja’, le revira acusaciones de Morena

En entrevista dijo que ha sido un Diputado que incomoda a los integrantes de la bancada de Morena, pues ha señalado cada una de sus malas acciones y ha afectado intereses personales, por lo que lanzan ataques políticos en su contra.

Cd.Victoria,Tamaulipas.-El diputado local del PAN Carlos Fernández Altamirano lanzó un reto a los diputados la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas para que donen su sueldo íntegro durante un año a alguna institución benéfica, si él comprueba que ya fueron aclaradas y contestado en tiempo y forma las dos solicitudes de la auditoría por las cuentas públicas del INDE.

“Reto a los diputados de Morena a que si eso está aclarado, donen la totalidad de su sueldo durante un año a una noble causa, a todos los diputados de Morena”.

Fernández Altamirano lanzó el retro después de que la diputada Magali Deandar Robinson hicieron exhorto para que se le investigara y sancionara por un presunto desvío de recursos y calificara de doble moral a los Diputados del PAN.

“Eso está totalmente aclarado, hay procesos burocráticos que politizan la situación, ustedes saben bien a qué me refiero. El Instituto del Deporte hizo sus aclaraciones en los tiempos correspondientes y tal cuál lo demandan todas las auditorías y todos los procesos de transparencia que hoy rigen a los institutos y a quien ha manejado recurso público”, puntualizó.

El diputado se dijo a favor del exhorto y pidió a sus compañeros votarla favor para que se acelere el proceso y que la auditoría de una respuesta.

“Se ha contestado en tiempo y forma como han solicitado las auditorías a las que se somete cualquier titular de un instituto y qué mayor prueba que votar a favor y pedir que se aclare el tema por la iniciativa que impulsa Morena con tintes políticos, porque si tanto les apura, porqué no hacen un exhorto y para que la Auditoría conteste las aclaraciones, que no dejen pasar el tiempo”.

En entrevista dijo que ha sido un Diputado que incomoda a los integrantes de la bancada de Morena, pues ha señalado cada una de sus malas acciones y ha afectado intereses personales, por lo que lanzan ataques políticos en su contra.

“Lo están manejando con un fin político rumbo al tema electoral. En cuanto al tema es muy sencillo, está aclarado en tiempo y forma cuando se ha requerido, tan seguro estoy de eso que se les retó a los diputados que si yo les demostraba que estaba aclarado, donaran una año de su sueldo y se quedaron mudos, no respondieron absolutamente nada”, reveló.

El Diputado de Ciudad Madero aseguró que el buen trabajo que se ha realizado en el INDE durante la actual administración estatal, dio como resultado que Tamaulipas regresara a los mejores lugares en competencias nacionales, además de que se invirtieron más de 450 millones de pesos en infraestructura deportiva.

“En el Instituto del deporte todo se ha hecho con apego a la ley, disciplina financiera y respetado todos los mecanismos y reglas de operación, para prueba de eso los resultados que se dieron en materia deportiva en los últimos años, todo ha sido para apoyar a los deportistas entrenadores y eventos deportivos. En uno de ellos estuvo el diputado Ovidio, aunque diga que no se apoyó, se lo demostraré y él estuvo ahí”.