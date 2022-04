Transportistas se suman al proyecto de César «Truko» Verástegui

«Tengan la seguridad de que vamos a atender sus inquietudes y estamos listos para seguir avanzando con todos los transportistas de nuestro estado y construir un Tamaulipas con Madre».

Reynosa, Tamaulipas. – El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Tamaulipas Luis René Cantú Galván, acompañó el día de hoy al candidato de la alianza «Va por Tamaulipas» César «Truko» Verástegui, en encuentro con trabajadores de transporte y petrogruas.

El dirigente del PAN Tamaulipas reconoció que el tema de seguridad es el que más preocupa a los tamaulipecos, por ello desde el Congreso del Estado están trabajando para impulsar iniciativas que apoyen al sector transportista y que faciliten sus labores.

«No les vengo hablar como presidente del PAN, sino como su amigo, me quito la camiseta del presidente estatal ¿Por qué? Porque aquí no se trata de partidos, aquí no se trata de colores, aquí se trata de trabajar y transitar todos por el bien común, por el bien de los Tamaulipecos y tengan la seguridad de que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que prosperen».

Los trabajadores compartieron a César Verástegui Ostos sus inquietudes y sugerencias, quien escuchó atento y se comprometió a trabajar para construir un mejor Tamaulipas.

«Tengan la seguridad de que vamos a atender sus inquietudes y estamos listos para seguir avanzando con todos los transportistas de nuestro estado y construir un Tamaulipas con Madre».