Dieron inicio las campañas políticas, arranques en los que mostraron musculo Américo Villarreal Anaya y Cesar Verastegui El Truko, desde los primeros minutos del domingo 3 de abril, en lo que definitivamente será solo una pelea entre dos.

Fue el doctor Américo Villarreal, que en los primeros minutos del domingo de su campaña inicio con la pega de calcas en Ciudad Victoria, acompañado de un considerable número de familiares, amigos, simpatizantes y militantes de Morena, así como ciudadanos que respaldan su campaña, ahí el doctor prometió castigo a los corruptos y mejor trato para los burócratas.

Mientras que en el puerto Jaibo fue el escenario escogido por el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD Cesar Verastegui, para dar su mensaje en los primeros minutos de su campaña, a una considerable multitud que acudió a la laguna del Carpintero, ante los cuales El Truco aseguro que hará un gobierno en el que todas las voces serán escuchadas.

Ya en horas de la mañana ambos candidatos sostuvieron encuentros con la sociedad civil, mientras que el abanderado por la alianza Morena-PVEM-PT Américo Villarreal, en honor a su finado padre Américo Villarreal Guerra, realizo un multitudinario mitin en la colonia que lleva su nombre en la capital del estado, donde estuvo acompañado de la plana mayor de estos tres partidos, así como de los gobernadores Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí y Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz.

Ahí el candidato se comprometió a construir la segunda línea del acueducto, para mitigar el problema por la falta del vital líquido que está afectando a los victorenses, así como el rescate de la dignidad de los servidores públicos, con la recuperación de sus prestaciones y eliminando los castigos salariales y las amenazas.

Pidiendo el voto de los tamaulipecos para lograr el verdadero cambio, y el gobierno de transformación y rechazar el olvido del actual gobierno estatal.

Prometiendo que sin alardes ni desplantes se lograra superar el desastre de estos seis años de mentiras y corrupción, que han impedido el desarrollo de Tamaulipas, pero con el vendrán servicios públicos dignos, rendición de cuentas al pueblo para transformar al estado.

Mientras que eso ocurría en Ciudad Victoria, en la frontera norte, para ser específicos en Reynosa, Cesar Verastegui El Truko sostenía sus primeras reuniones proselitistas, entre estas un encuentro con estudiantes

Reunión en la que Verastegui se comprometió a apoyar la educación tanto pública como privada, al ser los jóvenes un sector primordial en la propuesta para lograr el desarrollo integral de Tamaulipas.

En horas más tarde El Truko encabezo una caminata en el popular sector de la Jarachina Sur, en el que fue acompañado por el presidente nacional del PAN Marko Cortes y los dirigentes estatales Edgardo Melhem del PRI, Luis Rene Cantú del PAN y David Valenzuela del PRD.

En esta caminata participaron los ex alcaldes Everardo Villarreal, los ex diputados Benito Sáenz y Carlos Solís, así como el ex candidato del PVEM Cesar Augusto González, Silvestre Rodríguez ex dirigente local de MC.

Este lunes Cesar Verastegui continuará su gira por Reynosa con reuniones con transportistas, representantes de la sociedad civil, para cerrar con una mega caminata con familias de Rio Bravo.

Por cierto, en su visita a Reynosa El Truko insiste en sumar a su causa a la ex alcaldesa Maki Ortiz, y por supuesto al joven que despacha como alcalde Carlitos, al reconocer públicamente el liderazgo de la ex edil, enfatizando que quiere sumarla a su causa a quien dos veces continuas a gobernado a una dura ciudad como lo es Reynosa.

Pero tal parece que no a todos los fue tan bien por los dos anteriores, y es que poco o nada se sabe del tercer contendiente en este proceso electoral, estamos hablando de Arturo Diez Gutiérrez, candidato del partido Movimiento Ciudadano, quien estaría iniciando en campaña en la Laguna del Carpintero en Tampico, en un evento programado a las 4 de la tarde del domingo.

Pero lo poco que ha trascendido son fotos con sillas vacías y unas cuantas personas sentadas, las que incluso no rebasaban las cincuenta personas, pero de ahí en fuera, pues no se sabe nada más, por lo que muchos se preguntan si Arturo Diez arranco o no su campaña, porque el candidato pues ni jefe de prensa tenia, por lo que habrá de esperar a que dé señales de vida.