¡Hagamos de Tamaulipas un Estado con madre!:Cesar Augusto Verastegui.

Me siento muy contento por tantas muestras de apoyo y muestras de cariño, la verdad estoy muy emocionado de ver tantas muestras de apoyo de todos los municipios, de tantos amigos, por que ustedes saben, que por primera vez en la historia, hay un candidato del pueblo.

Hay un candidato del pueblo que siempre ha trabajado para el pueblo y esta vez, no va ser la excepción. Quiero pedirle a mis amigos que todavía vienen por el 17 que se hagan hacia los lados para que quiten las vallas.



La verdad no me esperaba tanta muestra y eso me compromete a seguir trabajando con la gente, con la gente que reclama resultados, ¡porque ya están hasta la madre de todos los políticos que no aterrizan!

Amigas y amigos, nuestra Constitución Política establece en su artículo 39 que “la soberanía nacional emana de ustedes, y es por eso que estoy aquí por ustedes, ¡por el pueblo y su gente!

Amigas y amigos, ustedes me conocen, soy un hombre sincero, de frente, que no me escondo ni en la diatriba ni la mentira, soy un hombre común, un hombre como ustedes, un hombre que trabajo todos los días para ganarme la vida, por eso, hoy, hoy estoy aquí con un gran entusiasmo, para decirles que me he entregado a ustedes y voy a trabajar por ustedes, ¡ustedes mi pueblo tamaulipeco!



El verdadero poder emana de la gente, el verdadero poder emana del pueblo, el verdadero poder viene de los principios y los valores, el verdadero poder viene del carácter y del servicio del político para el pueblo y eso, eso no lo vamos a perder, seguiremos así hasta el último día de la campaña.

Por eso, ¡POR ESO ESTA ALIANZA NACIÓ DE LA UNIDAD! Porque representa el verdadero poder soberano del pueblo, esta alianza nació de la experiencia, de la lealtad y de la razón de los verdaderos líderes sociales, del sentir de los pueblos y del sueño de nuestra gente.

Muchas gracias amigas y amigos, de verdad se los digo con el corazón, por eso nuestra bandera es la unidad y es la lealtad, porque ahora más que nunca, hoy más que nunca los necesitamos y para logarlo quiero hacer mía aquellas palabras de Luis Donaldo Colosio: “La paz, la estabilidad social, la armonía, la justicia y la legalidad es el camino correcto para llegar a la verdad y para llegar a soluciones que beneficien al pueblo”, viva Luis Donaldo Colosio.

Hoy registramos esta campaña a la Gobernatura de Tamaulipas, con la plena convicción de que el poder emana esencial y de su gente.

Por eso reconozco la experiencia y prestigio de las fuerzas que respaldan esta unión: a los liderazgos y militantes del Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, de la revolución democrática, que responden a este llamado, a este llamado de la historia; con trabajo, con inteligencia, lealtad y sensibilidad.

Gracias a Marko Cortes, gracias Alito Moreno, no veo a Humberto Bautista, pero gracias a Don Jesús Zambrano y a don Héctor, muchas gracias por su visión y respaldo.

Dicen que me aman, pues no me la creo, ya me conformo con que me amen mis hijos, a ver Martha, César y Vicente Luis, y que le pase Mercedes. Aquí reunidos, ninguno de los tres está casado y mi sobrino todavía está muy chiquito.

Aquí reunidos, le digo a Marko, a Alito y a don Héctor, que la prueba fehaciente de que son más las fuerzas que nos unen, que lo que nos divide; hoy el país nos lo demanda, el pueblo nos lo exige y nosotros haremos realidad este proyecto.

Quiero decirles, amigos y amigas, que me siento muy contento y tengo un gran sentido de responsabilidad, cuando más necesitamos paz, dimos resultados. Cuando más necesitamos seguridad dimos esfuerzo. Y cuando más necesitamos respuestas, dimos nuestro trabajo y dimos nuestro empeño, pero sobre todo dimos resultados.

Llamo a la conciencia de un pueblo libre, de un pueblo honesto, de un pueblo trabajador, de un pueblo sensible, que no quiere regresar al pasado, tenemos que enfrentar los retos con conciencia y valentía y lo hago con responsabilidad y respeto a las instituciones.

Lo hago con respeto a nuestra soberanía, lo hago con respeto a nuestras leyes y lo digo así, porque he sido víctima de la delincuencia, conozco el dolor de llorarle a mis muertos y comparto ese sentimiento con todos los deudos y con todas las víctimas y eso lo llevo en mi corazón, por eso y por ustedes y por Tamaulipas, ¡vamos a seguir adelante! ¡Ni un paso atrás!

La adversidad no debe ser causa para perdernos; sino una oportunidad para encontrarnos, por eso esta, -Gracias Madero- por eso esta campaña no se trata de la victoria de un individuo, esta campaña no se trata del triunfo de una persona, ¡esta campaña es un trabajo de todos ustedes, esta campaña es una conquista, una conquista del pueblo ¡Esta conquista es de ustedes amigos!

¡Por ellos estamos aquí! para dar trabajo a los desposeídos; estamos aquí para dar trabajo y seguridad a los desprotegidos, a los vulnerables, estamos aquí para darle oportunidad a todos los decididos, así como ustedes, estamos aquí para brindarnos la oportunidad de salir adelante con el triunfo, con todos ustedes.

Estamos aquí, por nuestras familias, estamos aquí para respaldar a nuestros burócratas, estamos aquí para defender a nuestros obreros e impulsar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros empresarios, estamos aquí para los emprendedores, estamos aquí para los acuicultores y pescadores, estamos aquí para servir a ustedes, ¡Eso, eso es lo que voy a hacer!

Estamos aquí por todos, enfermeros, enfermeras, doctores, por los maestros, solo que hoy no se pueden hacer propuestas pero estoy aquí para ver por ese pueblo que les digo, ávido de esperanza, ávido de soluciones.

Estamos aquí para brindar paz y seguridad, porque hoy Tamaulipas ha logrado avances reales, y no somos ilusos, falta mucho por hacer, pero me siento orgullos, me siento orgullos de estar en esta lucha, de dar la cara, de luchar por mi familia, de luchas por la sociedad, de luchas por ustedes, y eso, es lo que vamos a seguir haciendo.

Y el país entero reconoce que hemos logrado un gran avance, y lo dicen los hechos, no las palabras, porque los hechos es el discurso más elocuente que podemos pronunciar, eso son los hechos los que hablan, son los hechos los que hacen sentir que una familia se sienta segura, por eso una vez más, trabajaremos por Tamaulipas.

Este es el momento, para convertir esta gran diversidad en fuerza, este es el momento para convertir la carencia que hemos vivido y sentido, en progreso, este es nuestro momento de convertir la adversidad en triunfo.

¡AHORA HACE FALTA UNIDAD! Ahora hace falta, escúchenlo bien, ahora hace falta más unidad, veo aquí con mucha alegría a la gente del PAN, la gente del PRI, la gente del PRD, a gente del Verde, a gente de MC y también a morenos que se dieron cuenta que ya no hay futuro, ¡El futuro está aquí, el futuro está en la lucha del pueblo!

Por eso, amigas y amigos, ¡les pido UNIDAD, les pido su mano, denme su mano, su esfuerzo y entusiasmo! ¡HAGAN SUYA ESTA CAMPAÑA!, Hagan suya esta campaña, por todos nosotros, por ustedes, por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros hijos!, ¡por lo que somos y podemos ser!

¡Hagamos de Tamaulipas un Estado con madre!

¡Que vivamos felices, por el progreso!

¡Hagamos de Tamaulipas un estado, un lugar para vivir!

¡Hagamos de Tamaulipas un Estado con madre!

¡Que viva Tamaulipas!

¡Que viva Tamaulipas!

¡Que viva Tamaulipas!

Que dios me los bendiga y que tengan buen regreso a casa