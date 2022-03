Frena Gobierno de Morena desarrollo Integral de los jóvenes

Ven en César Verástegui empatía para impulsar su crecimiento en todos los ámbitos

Tampico, Tam.– El desarrollo integral de los jóvenes tamaulipecos se encuentra en medio de una crisis, luego de que el gobierno federal cancelara una serie de programas y servicios que tenían como objetivo integrar a este sector de la población a la vida productiva del país.

Para Humberto Abundis Sánchez, líder juvenil del sur de la entidad, la suspensión de estos apoyos está generando que la juventud pierda interés en realizar acciones productivas y algunos de ellos “sólo están a la espera de que les llegue el dinero de una beca”.

En este sentido, Abundis Sánchez mencionó que la juventud tamaulipeca está evaluando las opciones que ofrecen los precandidatos a la gubernatura del estado, de los cuales considera que César, Truco Verástegui representa la oportunidad de recuperar y motivarlos a desarrollar sus emprendimientos con éxito, así como la oportunidad de crecimiento en el deporte y la cultura.

“Vemos en él alguien sensible y con empatía hacia los jóvenes, con compromisos para apoyarlos, para seguir creciendo y de esta forma contribuir con el desarrollo del Tamaulipas”, afirmó.

Abundis Sánchez señaló que las políticas públicas implementadas por el Gobierno Federal dirigidas a los jóvenes no son las más acertadas y están provocando que algunos se acostumbren a recibir sin esfuerzo: “está creando chavos ociosos, que no ponen a trabajar su mente; es sólo dar por dar, eso no es apoyar, los jóvenes necesitamos más que eso, necesitamos que nos apoyen, que nos marquen el rumbo y de nuestra parte echarle ganas para salir adelante”.

No dudó en afirmar que con César Augusto Verástegui Ostos los jóvenes tendrán rumbo y serán parte de la toma de decisiones para crear políticas que impulsen su desarrollo en todos los ámbitos de la vida: educativo, económico, social, cultural, deportivo, para de esta forma contribuir como ciudadanos responsables para que Tamaulipas sea un mejor lugar para vivir.