Echan de Morena a diputadas traicioneras

El diputado Armando Zertuche aseguro que “como todos hemos sido testigos estamos en presencia de una emboscada a la integridad política”.

<Cd. Victoria Tam.– Los legisladores que salieron de Morena, fueron expulsados, y ya no forman parte del partido, por no reunir los principios y el compromiso inalterable que tienen con el logro de la cuarta transformación de nuestro País, dijo Ernesto Palacios Cordero, delegado del Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas.

En conferencia de prensa a la que asistieron los legisladores de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, dijo, “Desde su decisión, desde el día de ayer, ya no forman parte de nuestro partido, dejaron de coincidir y de practicar nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar”.

Como lo presentan todas las mediciones públicas, nuestro partido permanece sólido y unido, con una clara ventaja por parte de nuestro precandidato.

“Así seguiremos trabajando unidos y en equipo, abanderando y defendiendo la gestión y el trabajo de ustedes ya saben quién”, menciono Palacios.

Por su parte el diputado Armando Zertuche aseguro que “como todos hemos sido testigos estamos en presencia de una emboscada a la integridad política”.