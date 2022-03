«Monterrey VI no tenía ningún beneficio para Tamaulipas, salvo que pasaría por 11 municipios de nuestro Estado «, sostuvo.

Ciudad Victoria.-Antes de que Tamaulipas considere apoyar el proyecto de llevar agua del río Pánuco a Monterrey, el estado de Nuevo León debe entregar agua de sus presas a Tamaulipas.

Así lo aseguró el director de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT) Salvador Treviño Garza, al afirmar que no se piensa en respaldar el proyecto de los nuevoleneses.

«Hay que rescatar los tratados de agua de 1944 que maneja todas las aguas del Río Bravo, y los convenios de 1996 acerca del agua de la presa El Cuchillo», dijo.

El funcionario estatal subrayó que Nuevo León y Tamaulipas tienen que trabajar en torno a lo establecido en ambos acuerdos para cumplir con las aportaciones de agua, incluyendo la entrega del líquido para los distritos de riego de la frontera.

Treviño Garza reafirmó la postura de no ceder agua y señaló que no conocen estudios sobre el proyecto, además aclaró que Tamaulipas no se beneficiará beneficiándose con ese proyecto hidráulico.

El director del CEAT señaló que ambos gobiernos estatales ya pactaron trabajar de manera conjunta para avanzar en el tema.

Sin embargo no se apoyará la idea de llevar agua del Pánuco a Monterrey «es un proyecto del que nosotros ni tenemos los estudios ni tenemos las especificaciones para hacer un análisis».