Denuncian falta de medicamento en Farmacias de IMSS de Cd. Victoria

“Está todo estancado porque no hay el medicamento y lamentamos mucho esto porque las edades de los compañeros son de edad avanzada y requieren los medicamentos a tiempo”.

Ciudad Victoria, 2 de marzo.- El presidente del Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados del IMSS en Victoria, Samuel Turrubaties Contreras, denunció que ante la falta de medicamentos en las farmacias, los adultos mayores tienen que comprarlas de su bolsillo, si es que les alcanza.

En entrevista sostuvo que la mayoría de los jubilados padecen enfermedades crónicas y si no hay medicamentos en las farmacias del Seguro Social, no les queda más remedio que comprarlo. “al no proporcionarnos el medicamento adecuado la enfermedad va avanzando. Si nos dicen que va haber en una o dos semanas, pues la enfermedad no espera”.

Turrubiates Contreras también denunció que hay tardanza de varios meses en la programación de citas con especialistas ocasiona que se agraven las enfermedades en derechohabientes o que incluso fallezcan.

Señaló que los jubilados y pensionados tienen que exponerse al Covid-19 ya que tienen que dar dos o tres vueltas para que se les surtan la receta médica.

“Desgraciadamente a veces no tenemos los recursos necesarios para comprar el medicamento y tenemos que ir a alguna asistencia para poder conseguirlos donde los proporcionen sin costo”.

Refirió que a pesar de que el tiempo pasa, la situación no cambia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues presenta las mismas carencias de siempre.

“Está todo estancado porque no hay el medicamento y lamentamos mucho esto porque las edades de los compañeros son de edad avanzada y requieren los medicamentos a tiempo”.

El presidente del Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados lamentó que se haya registrado el fallecimiento de derechohabientes por no recibir la cita con un especialista-

“Primero nos checa el médico familiar y si no hay ningún cambio nos pasan con el especialista, pero pasan dos meses para poder ver al especialista cuando hay necesidad de pasar con él”.