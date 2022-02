Unos solapados, otros perseguidos 

Vaya golpe para la vanidad de quién se hacía llamar el candidato Legítimo Alejandro Rojas Días Duran, quien durante sus incoherencias ya hasta repartió secretarias de su gobierno imaginario, dentro de la campaña de desprestigio que ha emprendido contra Américo Villarreal el precandidato de Morena, pero por si alguien tenía dudas, les guste o no a todos esos que están tratando de engañar a los morenistas, asegurando que ya mero lo tumban, versión que dan en cada ciudad que visitan, pues no es verdad.

Como así lo confirmaron las dirigencias de los tres partidos que integran la coalición Morena-PVEM-PT, quienes, en conferencia de prensa, anunciaron que será el 27 de marzo cuando se esté dando el registro de Américo Villarreal Anaya, como candidato a la gubernatura ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, para iniciar campaña el próximo 3 de abril.

Y es que Alejandro Rojas se ha dedicado a desvirtuar al precandidato morenista, dejando correr la versión de que ya mero le quitan la candidatura, y hasta dio a conocer el que sería su gabinete, por lo que inmediatamente paso a ser la comidilla no solo de los morenistas que no aprueban el proceder de Rojas, si no de la ciudadanía en general que se mofan del senador suplente.

Por lo que el delegado nacional de Morena, Luis Ernesto Palacios Cordero salió a desmentir dichas versiones, dejando muy en claro que el proceso de elección del candidato ya concluyo, y que el ganado absoluto de esa selección fue Américo Villarreal, por lo que no deben hacer caso a rumores que dicen lo contrario.

Por otro lado, todo parece que ahora la Fiscalía anticorrupción ha puesto la mira en el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattas al que investigan por presunta defraudación fiscal, en lo que se considera una venganza política por parte de quien aún gobierna Tamaulipas, dado que mientras estuvieron al frente del gobierno municipal los panistas Xicoténcatl González y María del Pilar Gómez, y pese al desastroso papel que hicieron, nadie, pero nadie los molesto y no solo eso que hasta los premiaron cuando dejaron el cargo, para coraje de los victorenses que reclamaron las condiciones en las que los dejaron los panistas, y es por ello que decidieron castigarlos eligiendo a Gattas para que los gobernara los próximos 3 años.

Pues ahora el gobierno estatal busca meter a la cárcel al edil morenista, bajo el señalamiento de defraudación fiscal, como así se dio a conocer en la conferencia de prensa del fiscal anticorrupción Raúl Castañeda, en la que anuncio que van con todo contra el edil victorense acusándolo de un sinfín de delitos.

Incluso Castañeda aseguro que Gattas podría ser llamado a declarar mediante el uso de la fuerza, dado a que se le han extendido dos citatorios para que comparezca de manera voluntaria, y este ha hecho caso omiso.

Por su parte Gattas asegura que todo se trata de una persecución política, por lo que llama al mandatario estatal para que se deje de andar inventado cosas y mejor se ponga a trabajar por los victorenses.

Esta no sería la primera vez que un alcalde morenista sufre el acoso por parte del gobierno del estado, basta recordar que en su momento así lo vivieron los alcaldes de Matamoros Mario López y la edil de Reynosa Maki Ortiz, a quienes un día sí y al otro también tuvieron que estar lidiando con acusaciones sobre presuntos delitos, que eran por irregularidades cometidas en otras administraciones o no eran ciertas, todo con el fin de estarles poniendo piedritas en el camino, sobre todo cuando estos buscaron reelegirse en sus municipios, ahí sí que las denuncias les llovieron, pero por más intentos pues no lograron frenarlos.

Por cierto, luego de mantenerse en silencio la ex alcaldesa Maki Ortiz, salió vía twitter, a desmentir las presuntas denuncias por desvíos de recursos durante su administración, a lo que la ex edil enfatiza que todas sus cuentas ya fueron aprobadas.

Y en un segundo tuit recalca que la Auditoria Superior de la Federación audito la cuenta 2020 de Reynosa, por lo que quedo comprobado que se realizó una gestión eficiente, transparente del Fondo de Fortalecimientos de los Municipios y Demarcaciones Territoriales, por lo que es totalmente falso que Maki sea investigada por la ASF.

Lenguas viperinas aseguran que esto es una treta, en un intento de presionar a la ex alcaldesa para que se defina y decline a favor de tal o cual candidato, con miras a las elecciones del 5 de junio.

Pero también hay aquellos ingenuos, que aun aseguran que esta presunta investigación seria por la posibilidad de que Maki entraría en relevo de Américo Villarreal, ante la caída en las encuestas, pero ya está dicho que esto no sería posible.