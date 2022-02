Denuncian posible corrupción en construcción de la rueda de la fortuna, magna obra de Chucho Nader.  

“Si se niegan es porque algo está pasando no quieren informar a los ciudadanos, no sabemos si haya corrupción, si están mal instaladas, si es por cuestiones técnicas, de todo esto sospechamos que hay “algo de fondo” que no nos quieren decir” afirmó el funcionario municipal, exigiendo transparencia en la construcción de la rueda de la fortuna.

Por Miguel de la Cruz/La Región Tamaulipas

Tampico,Tamaulipas.-Desde el año pasado el regidor Cuitláhuac Ortega ha solicitado mediante oficios información detallada sobre la construcción de la rueda de la fortuna de 50 metros de altura, obra que empezó el pasado 27 de agosto del 2019 cuándo se instaló la primera piedra, considerada una magna obra en la administración del alcalde de Tampico Jesús Nader.

La información es negada tanto por el secretario de obras públicas como el de desarrollo urbano, dos responsables de las construcciones y obras que se realizan en el municipio, como coloquialmente se dice se “se echan la bolita uno al otro”, sin dar datos solicitados por el edil.

“Si se niegan es porque algo está pasando no quieren informar a los ciudadanos, no sabemos si haya corrupción, si están mal instaladas, si es por cuestiones técnicas, de todo esto sospechamos que hay “algo de fondo” que no nos quieren decir” afirmó el funcionario municipal, exigiendo transparencia en la construcción de la rueda de la fortuna.

Finalmente, Ortega Maldonado mencionó que el día de hoy entregó un oficio dirigido al alcalde para solicitarle reunirse con los funcionarios implicados en la obra y aclaren las dudas respecto a la construcción y porque se ha retrasado por más de dos ocasiones la entrega de la rueda de la fortuna, representando un peligro para los ciudadanos ya que ha sufrido daños durante su construcción, haciendo inseguro su uso en el futuro para los ciudadanos.