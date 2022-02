Si el gobernador quiere remover al Director de Tránsito que lo haga, si así lo considera necesario: Eduardo Gattas

Recalcó que el gobierno de Victoria no tiene acceso a la información del C-4 y los exámenes de control y confianza a los agentes viales, «por eso no podemos saber cuántos van a causar baja en total».

Ciudad Victoria,-El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, propuso al gobierno del Estado remover al director de Tránsito municipal si así lo considera necesario, «le digo al ejecutivo estatal que en el caso de Guillermo, que si requieren cambio de director de Tránsito, que lo cambien».

Esto ante la revisión que hace la Auditoría Superior del Estado a la corporación municipal.

El alcalde fue claro al señalar «entonces si hay filtraciones de algunos grupos como lo hace saber el Estado, pues bueno que cambien al director que yo creo está trabajando bien».

Gattás Báez sostuvo que hasta el momento la auditoría realizada por la ASE ha dado como resultado la baja de un solo elemento de la corporación vial.

Señaló que no hay problema con que la Auditoría Superior del Estado revise al personal de Tránsito, pero dijo no estar de acuerdo en las formas en que arribaron a Palacio Municipal.

«Lo único que sí es que llegaron con fuerza pública y los ciudadanos, y algunos funcionarios se alarmaron porque pensaban que venían a detener a alguien y se asustaron», refirió.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva informó que «se pasó a la ASE un total de 13 elementos que no tenían examen de control y confianza, y queda todavía un porcentaje sin saber, pero esa información la tiene el Estado».

Recalcó que el gobierno de Victoria no tiene acceso a la información del C-4 y los exámenes de control y confianza a los agentes viales, «por eso no podemos saber cuántos van a causar baja en total».