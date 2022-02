Cómo el cerebro donado de una mujer ayudó a condenar a su esposo por doble asesinato

Safa al Sarraj, neuropatólogo del Hospital King’s College de Londres, le dijo al jurado que encontró «cambios en el cerebro que consistían en isquemia temprana», algo que definió como «daño a las células debido a la falta de oxígeno y riego sanguíneo«.

El científico dijo que no se esperaría encontrar ningún rastro de isquemia en «un ser humano sano que respira».

Otro testigo experto, el neuropatólogo Kieren Allinson, no encontró «evidencia de una convulsión reciente», aunque agregó que eso no significaba que no hubiera sido una muerte por epilepsia.