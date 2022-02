Se suspende sesión del Congreso de Tamaulipas

La agenda legislativa del Congreso de Tamaulipas marcaba hoy la sesión ordinaria a las 12:00 horas, sin embargo por falta de quórum no pudo realizarse. La presidenta de la Mesa Directiva, Imelda Sanmiguel, dio lectura a la Ley de Procedimientos Internos del Congreso de Tamaulipas. “Muy buenas tardes, al grupo parlamentario de Acción Nacional y los diputados de la fracción del Revolucionario Institucional, decirles que con fundamento en el artículo 76 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso de Tamaulipas, se hace constar que no hay quórum por lo tanto el reinicio de la sesión que estaba programado para el día de hoy no puede ser posible”. Indicó que esta sesión se reanudará el próximo martes 15 de febrero a las 12:00 horas. “Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el próximo martes”.