Juan Antonio Hdz García Tiene 42 años, y padece de la enfermedad de:

PADECE DE LA ELEFANTIASIS; es un síndrome caracterizado por el aumento de algunas partes del cuerpo, especialmente en las extremidades inferiores y en los órganos genitales externos.2

Puede producirse por diversas enfermedades que obstruyen el sistema linfático, lo cual produce un agrandamiento progresivo de extremidades o genitales, que se acompaña de aspereza, arrugas y fisuras de la piel y el tejido subcutáneo.

La elefantiasis se clasifica en dos grupos: filariana y no filariana. La filariana secundaria a la filariasis, y la no filariana secundaria a múltiples enfermedades, tales como: infecciones locales, infiltración metastásica, linfadenectomía quirúrgica, ruptura traumática de los canales linfáticos, secundario a radioterapia, linfosarcoma, quemaduras, otras enfermedades sistémicas (influenza, fiebre tifoidea) y otros.

Sinónimos de la elefantiasis no filariana: pie musgoso, linfangitis elefántica recurrente, elefantiasis verrugosa nostrum.