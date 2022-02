No a la corrupción, sí al bienestar social, dice Américo a morenistas

Matamoros, Tam.- Ante cientos de morenistas que abarrotaron el edificio Mundo Nuevo que se sumaron al llamado de dejar atrás a gobiernos corruptos “que nos hicieron sufrir”, el precandidato único guinda, Américo Villarreal Anaya dijo que con la 4T se dará paso al privilegio de los derechos humanos y la generación de bienestar social para las familias Américo Villarreal dijo a militantes y simpatizantes que la corrupción de gobiernos contrarios al pueblo han dejado sumida en la pobreza al Estado, esto durante la Magna Asamblea Morenista de Unidad reunida en la ciudad fronteriza.

“Ya no queremos más los regímenes corruptos que nos hicieron sufrir a los mexicanos y mexicanas y que nos ocasionaron que nuestra población estuviera en pobreza, esa forma de gobernar no más, en MORENA ya no queremos eso y lo estamos cambiando porque ahora tenemos una forma de pensar humanista en la persona, en el ser humano”, expresó el abanderado guinda.

Los morenistas congregados, en su mayoría mujeres y hombres del sector obrero de esta región, así como maestros, comerciantes, colonos y convencidos jóvenes militantes de MORENA mostraron entusiasmados su respaldo al precandidato único Américo Villarreal. Por su parte el alcalde morenista de Matamoros, Mario López Hernández resaltó en su mensaje que los morenistas de este municipio no permitirán que nadie arrebate el sueño de la transformación para Tamaulipas, ni tampoco permitirán que siembren el miedo donde ya privilegia la esperanza.

“Toda esta gran familia, la familia matamorense, no vamos a permitir que nadie nos arrebate el sueño de transformación, en todo Tamaulipas y desde aquí de Matamoros vamos a darle la fortaleza al Movimiento”, dijo López Hernández.

Mario confirmó “que nadie venga y nos cuente, que nadie venga y nos quiten la tranquilidad, a asustar, que nos den miedo, porque mientras tengamos fe y esperanza somos la piedra angular de la transformación”.

Américo Villarreal destacó también la nueva forma de hacer política que impulsa MORENA en donde se le otorga el poder a la gente para que a través de una democracia participativa se tomen las mejores decisiones por el pueblo y para el pueblo.