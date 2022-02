Honestidad, la medicina de Américo para curar Tamaulipas: Mario Delgado

Mario Delgado exhortó a los morenistas a cerrar filas, seguir el camino en unidad con el solo objetivo de incentivar la participación ciudadana y la transformación para el estado, por lo que también los invitó a no caer en provocaciones y hacer a un lado la guerra sucia impulsada por los adversarios.

Matamoros, Tam.- La mejor medicina para sanar a Tamaulipas es la honestidad y esa es la principal cualidad de Américo Villarreal para curar a la entidad, aseguró el presidente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo en la asamblea de militantes y simpatizantes en torno al precandidato único a gobernador de Tamaulipas.



“Américo es médico de profesión por lo tanto sabe hacer diagnósticos, detectar los males, las enfermedades y proponer cómo curarlas… no se necesita magia para descubrir que hay una medicina para remediar todos los males de Tamaulipas, es la honestidad”, dijo el dirigente.

Ante productores y campesinos morenistas, Mario Delgado, dijo que el sentir de los tamaulipecos es cada vez es más evidente y palpable y que sin lugar a dudas el mejor representante para enarbolar el proyecto de transformación es el doctor Américo Villarreal Anaya.

“Un pueblo es oprimido hasta que el pueblo quiere, hasta que el pueblo se decide y en esta transformación el pueblo manda, así que estoy seguro porque lo veo en el ánimo de la gente, en Tamaulipas desde la frontera hasta Madero, que la gente ya se cansó”, añadió Delgado Carrillo.

El dirigente del CEN morenista dijo que la gente quiere que haya un cambio y está viendo con mucha esperanza lo que ocurre en México y que tengamos aquí en Tamaulipas a alguien que haga esa transformación y quien es nuestro representante para esas tareas es Américo Villarreal”, precisó.

Mario Delgado exhortó a los morenistas a cerrar filas, seguir el camino en unidad con el solo objetivo de incentivar la participación ciudadana y la transformación para el estado, por lo que también los invitó a no caer en provocaciones y hacer a un lado la guerra sucia impulsada por los adversarios.

“La derecha esta moralmente derrotada y solo les queda tratar de engañar a la gente, solo les quedan las mentiras y las campañas negras, la guerra sucia, porque no tienen propuestas, porque saben que la gente ya no les cree, entonces hay que estar muy listos informando siempre lo que pasa para que no nos confundan”, advirtió el dirigente nacional guinda.